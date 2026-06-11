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2026年美加墨世界盃首次跨3國舉辦，引發國際巨大關注度，論「吸金」影響力，世界盃毫無疑問是世界第一國際賽事，甚至超越奧運。在國際足總（FIFA）近年來全球擴張的商業運作下，近4年商業週期內總收入突破130億美元（約合新台幣4,112億），本屆世界盃更直接貢獻89億美元（約合新台幣2,815億），比起2024年巴黎奧運的52億美元（約合新台幣1,644億）多出40%，國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）是如何把體育賽事變成「全球最強商業活動」？2026年美加墨世界盃不僅創下許多史上首見紀錄，更成為史上最誇張的「印鈔機」，根據FIFA2023-2026 週期最新發布的財務報告，世界盃營收迎來歷史性爆發，這4年間總收入預計高達 130 億美元，相比2018年俄羅斯世界盃週期的64億美元直接翻倍，比上屆卡達世界盃，同樣大漲72%。至於這1個月的賽事中，則為國際足總帶來89億美元，比2024年巴黎奧運總收入52億美元還多出不少，至於為何世界盃能如此賺錢，FIFA主席英凡提諾推動的「瘋狂擴軍」與全新商業機制功不可沒，他透過改變賽制、門票販售方式、周邊效應與博彩合作方式，將世界盃真正推向國際舞台，更賺進大筆鈔票。FIFA主席英凡提諾在日前會議上，就曾經喊出4大願景，包含擴軍、中場秀、三地都舉行開幕儀式與門票銷售方式等四大方針，尤其是本屆世界盃首次擴軍，從32隊增加到48隊，總比賽場次也從過去的64場一口氣提升到104場，更多場次除了讓比賽不確定性、話題性增加，也意味著有更多比賽可以賺取轉播權收入，本屆賽會轉播權利金就高達40億美元，為史上之最。門票方面收入預計突破30億美元，是上屆三倍以上。英凡提諾鎖定全球頂流1%上層人士，首次推出VIP接待服務、以及類似演唱會「動態票價」的模式，門票價格根據市場熱度浮動，並同步架設官方轉售平台，只要球迷想退票或轉賣，FIFA會向買方、賣方各收取15%（共 30%）手續費，將黃牛市場的收入全部蒐羅到自身機構中。商業贊助與週邊則為國際足總帶來27億美元收入，除了adidas、可口可樂、Visa、Aramco 等傳統全球頂級贊助商持續砸大錢之外，由於賽程拉長，FIFA 本屆甚至開發許多新型廣告，如在比賽中增加官方指定的「球員喝水時間」來插播廣告，另外首度加入的中場秀，也提供吸引力十足的廣告版面。最後是世界盃本身的衍生項目，也就是博彩收益。美國博彩專家預估，由於比賽場次大幅增加、更多中階球隊加入，讓比賽變化性大增，本屆世界盃全球博彩總投注收益，預計將超過500億美元，將創下史上單一國際賽事最高紀錄。世界盃雖然是超級印鈔機，但財富通通進到FIFA口袋，資源分配不均也造成爭議，包含FIFA的霸王條款協議緣故，主辦城市配合大規模宣傳，雖然話題性、遊客上升，但成本也翻倍成長，且球迷現場觀賽成本，保守估計飆升5倍以上，在英凡提諾的帶動下，已經將世界盃從一個體育競賽，包裝成「地表最強商業娛樂秀」。