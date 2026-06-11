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▲劉亦菲為藝名而非本名，她出生後跟著父親姓安，取名「安風」。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲出身書香門第，幼年時期的外貌就非常出眾。（圖／翻攝自微博）

中國女神劉亦菲以清秀五官、空靈氣質享有「神仙姐姐」美譽，戲劇代表作有《仙劍奇俠傳》、《神雕俠侶》、《玫瑰的故事》等，近來有粉絲瀏覽劉亦菲的家族背景，發現她最原本的姓名不是劉亦菲，而是叫「安風」，關鍵字登上微博熱搜，粉絲讚美：「好像小說女主角的名字！」粉絲近日考古劉亦菲的家族背景，發現她出身於書香世家，父親安少康曾任武漢大學法文教授，並擔任過中國駐法國領事館外交秘書，母親劉曉莉為國家一級舞蹈演員，氣質出眾，曾參演好萊塢電影《功夫之王》，爺爺與奶奶則深耕醫學界多年，是備受敬重的知識份子，而粉絲也才驚覺劉亦菲原來不姓劉。劉亦菲3字給人仙氣繚繞的感受，正與本人的氣質相切合，但劉亦菲為藝名而非本名，劉亦菲出生後跟著父親安少康姓，取名「安風」、小名「茜茜」，4歲時父母離異，安風由母親劉曉莉撫養，改為母姓「劉」，當時流行日本文化，外婆幫她取一個和風的名字「茜美子」，寓意是希望她長得漂亮、可愛，而「亦菲」則是她的華裔律師繼父所取。得知劉亦菲姓名背後的小故事，粉絲紛紛表示：「安風好好聽啊」、「小說女主具象化了，真美好」、「原名也太小說女主了」、「天生小說女主名」、「安風這個名字真好，自由自在的」、「書香門第培養出的劉亦菲，難怪這麼有涵養！」