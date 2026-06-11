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辛耘今（11）日法說會表示，從目前客戶端釋出的規劃來看，2027年需求明確，甚至可以看到2028年的需求方向，目前客戶以晶圓代工廠與專業封測廠為主，雖然仍有不少項目尚未正式轉為訂單，但從客戶投資節奏與溝通內容觀察，後續需求並未降溫，反而讓公司對明年營運動能更有信心。辛耘表示，半導體產業的投資決策通常需要較長準備時間，設備與材料供應商也不能等到客戶完全下單後才開始因應。辛耘現階段會依據市場趨勢、客戶產能規劃與潛在需求，提前安排產能與資源，避免未來需求集中湧入時，交期與供應能力跟不上。辛耘強調，公司的策略不是被動等待訂單，而是主動推估客戶需求，提前做好產能配置。隨著晶圓代工、先進封裝及AI相關應用持續擴張，設備與材料需求有機會維持較長週期成長。辛耘11日收在791元，上漲5元，漲幅0.64%，盤中最高809元、最低740元，成交量約1989張。