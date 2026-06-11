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使用牌照稅新制上路！二親等內「車籍同戶籍」即可免稅

▲未繳使用牌照稅的車輛，若車主將名下欠稅車輛行駛或停放於公共道路上，一經查獲，除了必須補繳原本積欠的本稅之外，還將面臨應納稅額1倍以下的罰鍰。（圖／新竹縣政府稅務局）

財政部發布解釋令：車主變更「住居所地址」即可過關

使用牌照稅免稅額度與申請方式

使用牌照稅新制上路大鬆綁！新竹縣政府稅務局昨（10）日出面提醒民眾，我國已於今（2026）年 1 月修法，針對家中有身心障礙家人的民眾，放寬免稅規定。未來，二親等以內親屬所有、供無駕照身障者使用的車輛，只要「車籍地址」與身心障礙者的「戶籍地址」相同，即可申請免稅，而免稅額度上限則是 11,230元。未如期完納使用牌照稅的車輛，若車主未依規定於期限內繳納稅款，且在法定的30日滯納期滿後，仍將名下欠稅車輛行駛或停放於公共道路上，一經相關單位查獲，除了必須補繳原本積欠的本稅之外，還將面臨應納稅額1倍以下的罰鍰。但過去許多民眾曾面臨一個尷尬的情況：。這讓許多沒有同戶籍，但實際承擔照顧責任的子女或家屬感到十分無奈。新竹縣府稅務局表示，為保障身心障礙者行的權利，並減輕照顧者的租稅負擔，稅務局指出，財政部已於今年 1 月修法放寬規定：二親等以內親屬，所有供無駕照身障者使用的車輛，只要「車籍地址」與身心障礙者的「戶籍地址」相同，就可以申請免稅。不過稅務局也提到，因現行監理機關規定，「車輛地址」必須與「車主戶籍地址」一致，且車主無法單獨申辦變更車籍地址，導致部分民眾仍無法適用免稅規定。為此，財政部近日再發布解釋令解套！針對此類情形，車主只要做一件事：在公路監理系統中，將車主的「住居所地址」登載為與身障者的「戶籍地址」相同，稅捐機關即可判定雙方有共同生活，並將車輛供該身障者使用，進而核准免徵使用牌照稅。稅務局特別提醒，申請免稅仍有相關的額度與數量限制。由於使用牌照稅是「按日計徵」，請符合資格的車主儘速提出申請，早日享受免稅優惠：以汽缸總排氣量 2,400cc 為上限（例如自用小客車每年最高可免 1 萬 1,230 元），超過部分仍須補足差額。每位身心障礙者以 1 輛為限。請備妥身心障礙證明、行車執照（行照）及身分證等相關文件，向車籍所在地的稅捐稽徵機關提出申請。