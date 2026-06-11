財神爺還在躲！今（11）日晚間開獎的威力彩頭獎高達9億，中獎號碼由小至大依序為第一區07、22、23、24、26、33，第二區08。不過，台彩公司晚間10點公布派彩結果，今晚威力彩頭獎依舊摃龜，邁入連29槓，下期預估銷售2.3~2.5億元，讓6月15日威力彩頭獎累積金額預估上看9.6億元。
6 月 11 日今彩 539 頭獎開出店家一覽
雖然威力彩未開出頭獎，但今彩 539 部分，今（11）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎，幸運兒分別落在高雄市與台中市，分別由以下彩券行開出：
高雄市阿蓮區中正路656號1樓－泰順發彩券行
台中市沙鹿區北勢里英才路16號1樓－勝利彩券行
🟡6月11日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區07、22、23、24、26、33，第二區08。
今彩539：08、15、20、29、31。
39樂合彩：08、15、20、29、31。
3星彩：9、9、1。
4星彩：0、8、9、9。
※派彩結果以台彩官網資料為主
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雖然威力彩未開出頭獎，但今彩 539 部分，今（11）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎，幸運兒分別落在高雄市與台中市，分別由以下彩券行開出：
高雄市阿蓮區中正路656號1樓－泰順發彩券行
台中市沙鹿區北勢里英才路16號1樓－勝利彩券行
🟡6月11日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區07、22、23、24、26、33，第二區08。
今彩539：08、15、20、29、31。
39樂合彩：08、15、20、29、31。
3星彩：9、9、1。
4星彩：0、8、9、9。
※派彩結果以台彩官網資料為主