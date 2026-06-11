財神爺還在躲！今（11）日晚間開獎的威力彩頭獎高達9億，中獎號碼由小至大依序為第一區07、22、23、24、26、33，第二區08。不過，台彩公司晚間10點公布派彩結果，今晚威力彩頭獎依舊摃龜，邁入連29槓，下期預估銷售2.3~2.5億元，讓6月15日威力彩頭獎累積金額預估上看9.6億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
6 月 11 日今彩 539 頭獎開出店家一覽

雖然威力彩未開出頭獎，但今彩 539 部分，今（11）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎，幸運兒分別落在高雄市與台中市，分別由以下彩券行開出：

高雄市阿蓮區中正路656號1樓－泰順發彩券行
台中市沙鹿區北勢里英才路16號1樓－勝利彩券行


🟡6月11日威力彩、今彩539完整開獎號碼

威力彩：第一區07、22、23、24、26、33，第二區08

今彩539：08、15、20、29、31。
39樂合彩：08、15、20、29、31。

3星彩：9、9、1。
4星彩：0、8、9、9。

※派彩結果以台彩官網資料為主

相關新聞

6/11威力彩頭獎9億！連28槓會終結？中獎號碼、今彩539獎號一次對

威力彩包牌「中獎率超高買法」！數學老師驗證了　神人中15.89億

威力彩9億今晚開獎！出現「5徵兆」發財了　3生肖下半年財運噴發

威力彩今晚飆9億！怎麼買、開獎時間、扣稅額一覽　獎金飛了最慘

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...