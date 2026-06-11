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6 月 11 日今彩 539 頭獎開出店家一覽

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財神爺還在躲！今（11）日晚間開獎的威力彩頭獎高達9億，中獎號碼由小至大依序為第一區，第二區。不過，台彩公司晚間10點公布派彩結果，今晚威力彩頭獎依舊摃龜，邁入連29槓，下期預估銷售2.3~2.5億元，讓雖然威力彩未開出頭獎，但今彩 539 部分，今（11）日則幸運開出 2 注 800 萬頭獎，幸運兒分別落在高雄市與台中市，分別由以下彩券行開出：