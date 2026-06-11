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國民黨主席鄭麗文率團訪美，原定與美國安會官員唐默迪的會晤臨時取消，出席紐約智庫亞洲協會座談時遭旅美中國籍人士嗆聲「擁抱共產黨，台灣變香港。」此外，還與中共統戰人士同框等，爭議接二連三。日前政論節目《頭家來開講》錄影空檔漏網鏡頭，來賓們為鄭麗文爆互槓，嗆「丟光國民黨的臉」與「自取滅亡」。台北市議員秦慧珠表示，至少覺得鄭麗文比朱立倫、盧秀燕到美國去引起的轟動更大，資深媒體人鄭佩芬隨即反嗆「秦慧珠我告訴你，國民黨的臉都被她丟光了」，並痛批黃復興黨部選出這樣的黨主席「有夠丟臉」。媒體人余莓莓也認為，朱立倫等人沒被討論，是因為沒有像鄭麗文引起那麼多的懷疑跟質疑，直言「鄭麗文親中親的太...她幫國民黨丟臉啊！」王時齊補刀，美國人一定覺得很奇怪，這位到底怎麼了，我也很想知道。面對眾人圍剿，秦慧珠護航「我不覺得她丟臉，我覺得她還是有幫國民黨去傳達了很多我們的理念啦」，強調很多國民黨人還是很肯定鄭麗文，余莓莓反問「妳們的一中在哪邊？她連各表都沒有，傳達你們什麼理念？」王瑞德與余莓莓諷刺，民調唯一支持她選總統，猛酸鄭麗文有大頭病，鄭佩芬吐槽「她什麼都沒做過就要選總統，笑死人。」秦慧珠反駁，國民黨會越來越興旺「讓你們刮目相看」，並喊以黃復興為榮。