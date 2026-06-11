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美國5月生產者物價指數（PPI）升幅高於市場預期，能源推升通膨壓力，台指期夜盤一度斷崖式跳水，盤中從高點43658點垂直下挫至43000點，不過，美股開盤後，英特爾大漲10%領銜科技股走揚，費半大漲超過4%，台指期夜盤也隨之回穩甚至衝高，震盪幅度劇烈，截稿前從43000點拉抬至43900點，上沖下洗超過1500點。美國勞工統計局公布，5月PPI月增1.1%，高於市場預期的0.7%；年增率達6.5%，也略高於預估的6.4%，創下2022年11月以來最大年增幅。這代表上游批發價格壓力仍在升高，市場擔心後續可能逐步傳導至消費端物價。不過，若排除食品與能源後，核心PPI月增0.4%，低於市場預期的0.5%，顯示這次通膨壓力主要來自能源價格衝擊。數據顯示，5月能源價格大漲10.7%，汽油批發價格更上升23.4%，成為推升PPI的主要因素。市場解讀，伊朗戰爭與荷姆茲海峽封鎖風險持續推升能源與運輸成本，讓企業端成本壓力加重。若企業後續將成本轉嫁給消費者，可能使通膨降溫速度放慢，也讓聯準會今年降息機率進一步降低。此外，美國初領失業金人數增加4000人至22.9萬人，高於市場預期的21.9萬人。市場預期聯準會短期內仍將維持觀望，甚至提高年底再度升息的討論空間。美國總統川普11日傍晚在社群媒體放話，將對伊朗進行猛烈打擊，稱美方將掌握石油和天然氣市場，而美財長貝森特則最新表示，伊朗若對美國在海灣地區的盟友造成任何損害，相關損失都將從伊朗帳戶資金中扣除。伊朗每發動一次攻擊，只會使其面臨的經濟與金融後果更加嚴重。