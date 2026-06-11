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▲OpenAI 的現任執行長為山姆·奧特曼（Sam Altman）。（圖／美聯社／達志影像）

全球資本市場正在迎來一場前所未有的AI巨頭上市潮，而就在SpaceX將掛牌那斯達克之際，另一枚重磅炸彈也悄悄落下。OpenAI於6月8日正式對外宣布，已向美國證管會（SEC）秘密提交S-1草案申請文件。公司在官方聲明中以一句率直的話說明：「我們預料文件會外洩，所以乾脆自己公布。」根據公開資訊，OpenAI今年3月底完成122億美元融資輪，私募估值達852億美元，2025年全年年化經常性收入突破200億美元，較2023年翻了整整三倍。然而這只是起點。高盛、摩根士丹利與摩根大通共同擔任承銷商，分析師預估OpenAI正式掛牌時的公開市場估值有望突破1兆美元，約為阿里巴巴2014年上市估值的4倍，屆時將躋身標普500成分股市值前15大。目前ChatGPT已擁有超過9億名週活躍用戶，是目前全球最廣泛使用的AI產品。 然而光鮮的用戶數字背後，藏著一個令傳統投資人憂慮的財務現實。根據分析，OpenAI每賺進1美元，就虧損約1.22美元；內部文件顯示管理層預計2026年虧損高達140億美元，且預估要到2029年才能轉虧為盈。HSBC分析師估計，即便在樂觀情境下，OpenAI到2030年仍需額外籌措逾2,070億美元資本。投資銀行業者已向OpenAI與Anthropic雙方坦言，先發優勢在這場AI IPO競賽中至關重要——誰先掛牌，就能率先定義投資人對AI板塊的估值框架，並搶先取得龐大的公開市場資金。OpenAI表示公司目前仍未決定確切時程，因為「有些事情作為私人公司更容易推動」，但這份申請文件「讓我們在時機合適時有更快上市的選項」。報導指出目標上市窗口為2026年9月至11月，最快可能落在9月。OpenAI是近期第三家提交IPO文件的重量級AI公司。Anthropic於6月1日以965億美元估值提交文件，SpaceX則正以1.75兆美元估值進行IPO路演，三家公司估值合計超過4兆美元，正在形成史上最壯觀的AI企業上市潮。分析師指出，若OpenAI與Anthropic在數月內相繼掛牌，投資人將迎來罕見的機會——用真實財務數據同時比較兩家直接競爭對手。這將是2026年下半年AI估值能否在公開市場站穩的終極考驗。對台灣投資人而言，OpenAI IPO的連鎖效應不可忽視。微軟持有OpenAI大量股份，OpenAI的估值定價將直接影響微軟的資產負債表；而OpenAI龐大的AI算力需求，同樣高度依賴台積電的先進製程——台灣在這場世紀AI上市潮中，既是供應鏈核心，也是不可或缺的算力夥伴。2026年下半年，SpaceX、OpenAI、Anthropic三場合計估值逾4兆美元的IPO接連登場，這不只是美國資本市場的盛宴，更是重新定義全球AI產業版圖的歷史性時刻——而台灣，正站在這場風暴的核心位置。