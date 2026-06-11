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富邦悍將6：1統一獅

味全龍4：3中信兄弟

▲富邦悍將先發投手阿部雄大上一戰核爆，此役狀況回穩，先發6局被敲3安投出3保送沒有失分。（圖片提供/富邦悍將）

▲林澤彬單場繳出雙安1保送貢獻3打點，獲選單場MVP，這也是他在富邦悍將首次成為主場MVP。（圖片提供/富邦悍將）

▲林澤彬和女兒「彬糖」一起站上MVP舞台。（圖片提供/富邦悍將）

中華職棒今（11）日終於戰勝「瑞恩」天氣，澄清湖台鋼、樂天一戰雖仍延賽，但新莊富邦、統一之戰與天母味全、兄弟之戰都順利開打。龍象大戰打得激烈，味全龍在首局就先攻破菲力士拿下分數，但遭中信兄弟打線在第7局反攻，不過狂龍打線展現韌性，在九局下靠張佑嘉、郭天信、朱育賢連續三安打，成功逆轉兄弟的逆轉，拿下龍象之戰勝利。⚾️6/11中職戰果：富邦悍將今日推派阿部雄大在新莊球場迎戰統一獅，他拋開前一役4局8責失分表現，此役狀況回穩，先發6局被敲3安投出3保送沒有失分，加上富邦打線相挺，前5局用5安3四壞保送從統一年輕土投林詔恩打下5分，加上第7局再添1分保險分，終場6：1贏下勝利。單場繳出雙安1保送貢獻3打點的林澤彬獲選單場MVP，這是他2022年從樂天轉戰富邦後，首次在主場獲得單場MVP，他的女兒「彬糖」也以神秘嘉賓之姿和他一起登上MVP舞台。上半季戰績龍頭味全龍在天母主場迎戰「爐主」中信兄弟，季中加入黃衫軍的菲力士此役掛帥先發，此役首局狀況不穩，遭張政禹、劉基鴻連續安打失掉1分。兄弟打線前6局遭味全洋投蔣銲封鎖，但第7局許基宏率先選到四壞球保送，詹子賢敲一壘安打後，蔣銲再次投出保送形成滿壘後退場。李超登板拆彈遭王政順打出追平分安打，又被許庭綸敲帶有2分打點的超前安打，沒有解決任何打者就退場，雖下一任投手趙璟榮成功連抓3打者，但兄弟仍將戰況逆轉成3：1。不過味全龍打線在7局下半展開反撲，代打的吉力吉撈·鞏冠敲安上壘，郭天信、朱育賢也連續安打，並由張政禹滾地球打回1分。9局下半狂龍打線在1分落後戰局下面對吳俊偉，張祐嘉代打靠腳程跑出內野安打，郭天信接著敲出長打，龍隊攻佔得點圈，今日猛打賞的「朱哥」朱育賢打出再見安打送回追平分、再見致勝分。兄弟教練團雖提出電視輔助判決，但郭天信回本壘時的精彩閃躲撲壘躲過高宇杰觸殺，終場味全4：3逆轉兄弟。