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▲中國首款仿生機器人8天狂賣3,000台（圖／截自Ｘ）

▲中國人形機器人來了：長得像真人、動得像真人（圖／截自Ｘ）

人形機器人正式走進一般家庭，而且比你想像的更像真人。中國機器人公司優必選（UBTECH）旗下品牌UWORLD，6月2日在中國京東平台啟動「U1系列」預售，主打「家用情感陪伴」定位，短短8天預購量就突破3,000台，業界人士直呼這個速度相當驚人。U1最大的賣點，是外觀上徹底擺脫傳統機器人的機械感。這款機器人提供男女兩款版本：男款身高183公分、體重42公斤，外型設計為身穿深色西裝、配戴眼鏡的紳士形象；女款身高168公分、體重35.2公斤，設計上具備長髮與細膩的面部神態。最特別的是，外殼採用高仿真矽膠材質包覆，模擬人類膚色、毛髮與肌膚質感，視覺上幾乎達到以假亂真的效果。技術面上，U1搭載88個自由度（DOF），遠超特斯拉Optimus的約40個。這些自由度分布在頭頸、胸腔、手臂、雙手及雙腿，讓機器人能做出極細微的面部表情與肢體語言，對話時動作更柔軟流暢，大幅降低傳統機器人的生硬感。AI能力方面，U1內建生成式情感模型，不只能進行自然對話，還能隨時間學習主人的喜好，調整自己的性格特質與互動方式，實現個人化成長。互動過程中，U1會即時監測主人的語氣、表情與說話速率，評估當下情緒狀態並給出帶有同理心的回應。所有互動記憶與個人隱私數據採本地加密儲存，不輕易上傳雲端。當然，這款機器人目前仍有明顯的現實局限。單次充電僅能維持2至4小時，對全天候陪伴而言仍嫌不足；雖然支援平地起立、坐下與平穩步行，但不支援爬樓梯或複雜地形行走。官方也明確表示不支援二次開發，使用者無法自行新增功能。目前消費者只需支付3,000元人民幣訂金即可預購，最終定價預計於6月30日的發布會上正式公布，業界估計落在1.5萬至3萬美元之間（約新台幣45萬至90萬元），預計9月15日前交貨。人形機器人從工廠走向客廳的時代，比許多人預期的更快到來。U1是否能真正成為台灣家庭負擔得起的「AI家人」，還需要時間驗證——但這個起點，已經讓全球科技業都不得不認真看待。