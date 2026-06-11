美國國防部11日驚傳「危險物質」疑似洩漏事件，內部系統偵測到空氣品質異常，多個樓層、走廊緊急封鎖，其餘區域全面疏散。
據CNN報導，五角大廈內部的偵測系統突發警報，促使官方在第一時間採取大動作預防措施。三名知情人士與當地消防部門證實，該建築內部偵測到異常狀況，目前已發布緊急就地避難通報。
國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，系統偵測到空氣品質異常問題，在確定其具體影響與嚴重性之前，必須採取預防性措施。國防部目前正在執行標準的保護協議，包含對受影響區域下達就地避難令。應變小組已全面進駐，準備隨時支援大樓內的所有同仁。
國防部維安團隊向內部發布的通報也外流指出，目前仍需要針對空氣品質進行額外的深入檢測，這項追加檢測預計將耗時一到兩個小時。維安團隊呼籲內部人員在中央庭院看到多個政府機關的應變人員與預防性部署時，切勿過度恐慌或過度解讀相關行動。
知情人士透露，此次受到封鎖衝擊的範圍主要集中在國防部這棟龐大建築群中的2樓至5樓，以及其中的第4至第7走廊。
另有消息來源向CNN指出，目前駐守在建築物內部的警力已經全數配戴防毒面具並穿著全套化學防護服，顯示現場防護層級已提升至最高階段。
五角大廈保護局（Pentagon Force Protection Agency）的有害物質應變小組已在第一時間展開行動。阿靈頓郡消防局發言人吉爾上尉（Capt. Jamie Jill）表示，消防局的有害物質處理小組也已進駐現場全力協助。阿靈頓消防與緊急醫療服務局也證實，相關化學小組目前正全權在國防部內部攜手運作，防範潛在的生化或氣體危機擴大。
全案起因仍有待進一步調查釐清。
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國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，系統偵測到空氣品質異常問題，在確定其具體影響與嚴重性之前，必須採取預防性措施。國防部目前正在執行標準的保護協議，包含對受影響區域下達就地避難令。應變小組已全面進駐，準備隨時支援大樓內的所有同仁。
國防部維安團隊向內部發布的通報也外流指出，目前仍需要針對空氣品質進行額外的深入檢測，這項追加檢測預計將耗時一到兩個小時。維安團隊呼籲內部人員在中央庭院看到多個政府機關的應變人員與預防性部署時，切勿過度恐慌或過度解讀相關行動。
知情人士透露，此次受到封鎖衝擊的範圍主要集中在國防部這棟龐大建築群中的2樓至5樓，以及其中的第4至第7走廊。
另有消息來源向CNN指出，目前駐守在建築物內部的警力已經全數配戴防毒面具並穿著全套化學防護服，顯示現場防護層級已提升至最高階段。
五角大廈保護局（Pentagon Force Protection Agency）的有害物質應變小組已在第一時間展開行動。阿靈頓郡消防局發言人吉爾上尉（Capt. Jamie Jill）表示，消防局的有害物質處理小組也已進駐現場全力協助。阿靈頓消防與緊急醫療服務局也證實，相關化學小組目前正全權在國防部內部攜手運作，防範潛在的生化或氣體危機擴大。
全案起因仍有待進一步調查釐清。