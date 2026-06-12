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2026美加墨世界盃今（12）日舉行開幕儀式，壓軸表演由拉丁天后夏奇拉（Shakira）與世界巨星Burna Boy首次Live演出本屆世足官方主題曲《Dai Dai》，現場嗨翻天，深夜守候世界盃的球迷，高喊聽到夏奇拉就代表世界盃到來，但《Dai Dai》記憶點卻不夠深，反倒狂推2010年南非世足賽主題曲《Ｗaka Ｗaka》，「聽完後又回去回味《Ｗaka Ｗaka》」、「超過《Ｗaka Ｗaka》是不太可能 但這次還是很好聽」由墨西哥、加拿大與美國聯合主辦的世界盃，稍早於墨西哥傳奇主場－阿茲特克體育場展開，賽前90分鐘由主辦方帶來開幕儀式與表演，壓軸登場的是被譽為世足女神的拉丁天后夏奇拉，與饒舌歌手Burna Boy帶來2026年美加墨世足官方主題曲《Dai Dai》。夏奇拉以黃色緊身上衣搭配白色剪裁褲裙，搭配舞者則以啦啦隊為主題，搭配鮮明活潑與動感的舞步與《Dai Dai》強力節奏相呼應，現場氣氛相當熱絡，不少墨西哥球迷也站起來跟著一起跳。至於深夜守候在轉播前的台灣球迷，看到開幕儀式夏奇拉表演後，笑稱終於有4年一度盛會的感覺到來，但不少人也對本次主題曲《Dai Dai》有不同看法，認為雖然好聽、但記憶點卻不夠，跟被同樣是夏奇拉演唱、被讚譽為世足神曲的《Ｗaka Ｗaka》有不少落差，還有人提到動物方程式的主題曲《Zoom》，也比《Dai Dai》更適合當作世足歌。《Ｗaka Ｗaka》是夏奇拉與南非本土組合「Freshlyground」合作演唱的歌曲，做為2010年南非世界盃主題曲。實際上，《Ｗaka Ｗaka》其實是一首翻唱歌，原曲最早在1986年就推出，是由來自喀麥隆的知名樂團「Golden Sounds」所創作的〈Zangaléwa〉，後續經過重新編曲、夏奇拉重新演繹後正式成為世界知名神曲，歌詞中洗腦的「Waka！Waka！」，則是非洲傳統語言瓦希里語中的火焰、閃耀之意。《Ｗaka Ｗaka》經推出後就紅遍全球各地，也帶動該屆南非世足創下當時歷史最高關注度，發布至今16年累積超過45億播放量，堪稱史上最具代表性的世足歌曲。本次《Dai Dai》是夏奇拉生涯第3度演唱世足主題曲，儘管關注度比不上當年《Ｗaka Ｗaka》，但不少球迷也讚嘆儘管16年過去，夏奇拉現場表演依舊帶動力十足，驚嘆如今已經49歲的她，絕對是世界盃「永恆女神」。