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歌手夏奇拉（Shakira）在台灣時間6月12日凌晨3點登上世界盃足球賽的開場表演，身穿黃色緊身衣和白色迷你裙，身材依舊如同少女一般，扭腰、電臀和零贅肉的腹部，都讓粉絲驚訝，完全看不出她已經快50歲了，「肚子好驚人啊！」2026世界盃足球賽開戰，除了比賽之外，今年開場表演也相當精彩，其中夏奇拉攜手奈及利亞巨星 Burna Boy 首度現場獻唱本屆官方公益主題曲〈Dai Dai〉除了超穩的歌聲之外，在場上扭腰擺臀，完全看不出她已經要50歲了，各大社群平台立刻湧現大量正面評價，許多粉絲大讚天后的舞台魅力依然無懈可擊：「聽到夏奇拉的聲音，世足的感覺就全回來了」、「〈Dai Dai〉絕對是今年的洗腦神曲」、「只有夏奇拉能超越夏奇拉」今年世界盃一共有三場開幕式，首場從墨西哥揭開序幕，墨西哥搖滾樂團Maná登台獻唱了歌曲〈Oye Mi Amor〉，緊接著Danny Ocean、Los Ángeles Azules、J Balvin等藝人也帶來精彩的表演。值得一提的是，由於今年三場開幕式參與表演的藝人都不一樣，不少人半夜起床就是為了看Lisa，結果才知道Lisa是美國場，哭喊，「沒做功課的下場！」