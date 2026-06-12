我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026年中職戰績表（截至6月12日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 49 33-16-0 0.673 M7 2 富邦悍將 47 26-21-0 0.553 6 2 台鋼雄鷹 48 26-21-1 0.553 6 4 統一獅 50 24-25-1 0.490 9 5 樂天桃猿 46 18-27-1 0.400 13 6 中信兄弟 48 15-32-1 0.319 17

🟡

戰績小提示

▲味全龍洋投魔神龍今日先發交手中信兄弟，尋求本季第3勝、對戰首勝。（圖／味全龍提供,2026.4.15）

▲富邦悍將近期拿下2連勝，今日推出洋投魔力藍先發，交手統一獅，目標搶下3連勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）

▲樂天桃猿目前吞下4連敗，今日推出洋投魔爾曼先發，交手台鋼雄鷹。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.21）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（12）日共有3場比賽，中信兄弟持續踢館味全龍，王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥，對決龍隊魔神龍（Marcelo Martinez）；富邦悍將挑戰3連勝，由魔力藍（Shawn Morimando）交手統一7-ELEVEn獅布雷克（Brock Dykxhoorn）；4連敗樂天桃猿作客澄清湖，魔爾曼（Kyle Marman）先發交手台鋼雄鷹後勁（Bradin Hagens）。桃猿目前吞下4連敗，此役若不敵雄鷹，將吞下本季首次5連敗，桃猿前次5連敗，是去年6月25日至6月29日補賽週的單週5連敗。🟡天母賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名首位，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率0.74。魔神龍本季與兄弟有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.38。兄弟目前排名墊底，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率2.04。羅戈本季與龍隊有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0.75。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前並列第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽10場，拿下4勝3敗，防禦率2.21。魔力藍本季與獅隊交手3次，拿下1勝，對戰防禦率4.24。獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率1.98。布雷克本季與悍將交手2次，無勝敗紀錄，對戰防禦率4.09。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前並列第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽9場，拿下3勝4敗，防禦率4.88。後勁本季與桃猿交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.74。桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽10場拿下4勝4敗，防禦率3.26。魔爾曼本季與雄鷹交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.13。❗️📍天母球場（室外球場）氣溫：24度降雨機率：70%📍新莊球場（室外球場）氣溫：24度降雨機率：70%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：27度至28度降雨機率：20%