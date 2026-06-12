中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（12）日共有3場比賽，中信兄弟持續踢館味全龍，王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥，對決龍隊魔神龍（Marcelo Martinez）；富邦悍將挑戰3連勝，由魔力藍（Shawn Morimando）交手統一7-ELEVEn獅布雷克（Brock Dykxhoorn）；4連敗樂天桃猿作客澄清湖，魔爾曼（Kyle Marman）先發交手台鋼雄鷹後勁（Bradin Hagens）。《NOWnews》整理出6月12日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月12日賽前）：
🟡戰績小提示：桃猿目前吞下4連敗，此役若不敵雄鷹，將吞下本季首次5連敗，桃猿前次5連敗，是去年6月25日至6月29日補賽週的單週5連敗。
「龍象大戰」超強洋投對決 魔神龍交手羅戈
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名首位，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率0.74。魔神龍本季與兄弟有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.38。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率2.04。羅戈本季與龍隊有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0.75。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將搶3連勝 魔力藍掛帥戰獅隊布雷克
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前並列第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽10場，拿下4勝3敗，防禦率2.21。魔力藍本季與獅隊交手3次，拿下1勝，對戰防禦率4.24。
獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率1.98。布雷克本季與悍將交手2次，無勝敗紀錄，對戰防禦率4.09。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
4連敗桃猿推魔爾曼 交手雄鷹後勁
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前並列第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽9場，拿下3勝4敗，防禦率4.88。後勁本季與桃猿交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.74。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽10場拿下4勝4敗，防禦率3.26。魔爾曼本季與雄鷹交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.13。
❗️6/12中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍天母球場（室外球場）
氣溫：24度
降雨機率：70%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：24度
降雨機率：70%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月12日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|49
|33-16-0
|0.673
|M7
|2
|富邦悍將
|47
|26-21-0
|0.553
|6
|2
|台鋼雄鷹
|48
|26-21-1
|0.553
|6
|4
|統一獅
|50
|24-25-1
|0.490
|9
|5
|樂天桃猿
|46
|18-27-1
|0.400
|13
|6
|中信兄弟
|48
|15-32-1
|0.319
|17
「龍象大戰」超強洋投對決 魔神龍交手羅戈
🟡天母賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名首位，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率0.74。魔神龍本季與兄弟有過2次交手，吞下1敗，對戰防禦率1.38。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投羅戈掛帥，本季出賽11場，拿下2勝7敗，防禦率2.04。羅戈本季與龍隊有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0.75。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前並列第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽10場，拿下4勝3敗，防禦率2.21。魔力藍本季與獅隊交手3次，拿下1勝，對戰防禦率4.24。
獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽9場，拿下2勝4敗，防禦率1.98。布雷克本季與悍將交手2次，無勝敗紀錄，對戰防禦率4.09。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前並列第2，今日推出洋投後勁先發，本季出賽9場，拿下3勝4敗，防禦率4.88。後勁本季與桃猿交手2次，拿下1勝，對戰防禦率1.74。
桃猿目前排名第5，今日由洋投魔爾曼掛帥，本季出賽10場拿下4勝4敗，防禦率3.26。魔爾曼本季與雄鷹交手2次，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.13。
📍天母球場（室外球場）
氣溫：24度
降雨機率：70%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：24度
降雨機率：70%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：27度至28度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。