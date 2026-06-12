我是廣告 請繼續往下閱讀

2026美加墨世界盃開幕戰今（12）日上演，南非以0：2不敵墨西哥，比賽第84分鐘，替補上場的南非進攻中場茲瓦尼（Themba Zwane）竟在門前跑位時，出拳偷襲墨西哥球星阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado），後者當場痛到倒地不起，後續經VAR裁判檢視，茲瓦尼直接被領到紅牌出場，轉播該場比賽的球評石明謹也感嘆：「這是很不必要的動作！」墨西哥本場9分鐘就靠射門先馳得點，第67分鐘再靠當家前鋒希門尼斯（Raul Jimenez）頭槌再補進一球，陷入落後的南非因49分鐘有球員領到紅牌出場，少踢一人情況下難得獲得快攻機會，替補上場不到23分鐘的進攻中場茲瓦尼，一次禁區外要位、跑過阿爾瓦拉多身邊時、手臂順勢向上偷襲出拳後者腦門。由於當下2人都是無球狀態，場上裁判完全沒發現茲瓦尼這個惡意動作，直到阿爾瓦拉多掩面倒在地上，比賽都還持續，直到南非射門未果後，場邊VAR組才中斷比賽，示意裁判進行重播檢視，畫面也拍攝下茲瓦尼行徑，後續裁判當眾宣布給出紅牌，全場歡聲雷動。南非開幕戰就領到2張紅牌，該球員後續恐面臨1到3場禁賽處分，對後續戰局、人員調配影響甚大，值得注意的是，墨西哥本場在傷停補時階段，效力俄超的195公分後衛蒙德斯（Cesar Montes）在一次防守時撞倒南非持球者，也領到紅牌出場，等於同場有3人領到紅牌，是相隔20年來，世界盃開幕戰首次開出3紅牌。