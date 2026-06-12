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▲EJAE與安德烈波伽利演唱時，被48國國旗包圍環繞，十分壯觀。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）墨西哥城開幕式在台灣時間今（12）日凌晨1:30正式登場，於Netflix爆紅動畫電影《Kpop獵魔女團》配唱的韓國歌手EJAE驚喜現身，與義大利傳奇男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）同台，帶來11日才正式發布的本屆世界盃官方主題曲〈DNA〉，EJAE也成為搶先Lisa登上開幕式的Kpop女星。這次世界盃由墨西哥、加拿大、美國3國聯手主辦，因此開幕典禮也輪番在3地登場，墨西哥站最早舉行，選在墨西哥城歷史悠久的阿茲特克體育場（Estadio Azteca），為這場萬眾矚目的賽事拉開序幕。只見全球巨星夏奇拉、墨西哥搖滾樂團Maná、哥倫比亞歌手J Balvin相繼演出後， EJAE和安德烈波伽利才在接近壓軸時間上台，帶來官方主題曲〈DNA〉的LIVE演唱。畫面中可以看到，EJAE與安德烈波伽利站在舞台正中央，被48個參賽國的國旗圍繞，場面相當壯觀；EJAE身穿寶藍色禮服，上面有白色花紋點綴，看起來隆重又有氣質，搭配安德烈波伽利的酒紅色西裝，畫面恰到好處。兩人的歌聲更是響徹整個體育場，完美消化所有高音，帶來令大家熱血沸騰、酣暢淋漓的表演。而因為BLACKPINK成員Lisa參與的美國開幕式，在台灣時間明日上午7:30才會登場，EJAE因此搶先一步，成為首位登上開幕式的Kpop女星，可說是韓國之光。EJAE擁有韓美雙重國籍，她曾在韓國SM娛樂接受了將近10年的練習生訓練，但後來沒成功出道，改當音樂製作人，曾為Red Velvet、aespa、Twice等人氣女團寫歌，並在《Kpop獵魔女團》電影中，為女主角Rumi配唱，讓EJAE一炮而紅。她和Rei Ami、Audrey Nuna合唱的電影主題曲〈Golden〉更提名葛萊美獎年度歌曲獎，紅遍全球，EJAE這才有機會站上開幕式舞台。