我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏奇拉演出完世界盃足球賽開幕式後，下場時還跟一旁工作人員跳舞，就連警衛都請不動。（圖／翻攝自X）

2026年FIFA世界盃今（12）日正式登場，墨西哥開幕式上拉丁天后Shakira（夏奇拉）再度用招牌電臀與熱情舞台征服全球球迷，不過比起演唱官方主題曲〈Dai Dai〉，賽後一段意外流出的幕後畫面反而成為網友熱議焦點。原來表演結束後夏奇拉似乎完全沉浸在現場氣氛中，即使安保人員上前示意離場，她仍繼續跟著音樂擺動身體，彷彿捨不得結束這場世界級派對，畫面流出後讓不少網友笑翻：「她還沒玩夠！」從社群瘋傳的影片可以看到，當開幕式表演結束後，工作人員與維安人員已開始準備引導夏奇拉離開舞台區域，不過夏奇拉似乎仍沉浸在演出情緒裡，一邊露出燦爛笑容，一邊持續跟著節奏扭腰擺臀，面對保全多次示意，她依舊不忘跳上幾拍，形成「保全急著下班、夏奇拉還想繼續跳」的爆笑畫面。影片曝光後迅速在社群平台瘋傳，大批網友紛紛留言表示：「根本是下課鐘響了老師還在上課」、「保全：該走了，夏奇拉：再跳一下」、「這就是發自內心喜歡表演的人」、「世界盃開幕式結束了，但夏奇拉還沒結束」，不少球迷認為，比起精心設計的舞台橋段，這種自然流露的反應反而更能展現她對表演的熱愛。事實上，今年已49歲的夏奇拉，在本屆世界盃開幕式演出本來就獲得大量好評，她穿著亮黃色舞台服裝登場，招牌電臀與零贅肉腹肌再次成為焦點。許多粉絲驚呼完全看不出真實年齡，紛紛留言稱讚：「只有夏奇拉能超越夏奇拉」、「她根本不會老」、「這狀態說30歲我都信」。夏奇拉過去曾以〈Waka Waka〉、〈La La La〉等世界盃經典歌曲紅遍全球，幾乎已成為世足賽代表性人物之一，如今在2026世界盃開幕式上，不只靠演唱主題曲掀起高潮，甚至因為「唱完還不想離開」意外搶走話題。許多網友笑稱，她根本從世界盃歌后直接升級成世界盃最強氣氛組，連保全都攔不住她繼續享受舞台。