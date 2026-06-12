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世界盃足球賽開踢！南非在今（12）日凌晨3點（台灣時間）對上墨西哥，開局不到10分鐘，就由基尼奧內斯（Julián Quiñones）斯拿下第一分，期間戰況一度膠著，而南非攻勢猛烈，卻也吃了不少紅牌，在Threads上掀起熱烈討論，還有人虧他們根本已經升級成武術隊。南非隊27歲的雅雅·西索爾（Sphephelo Sithole）在比賽第50分鐘時犯規，被主裁判出示紅牌下場，成為本屆世界盃的首張紅牌，下半場特姆巴·茲瓦尼（Themba Zwane）因手部暴力動作再吞一張紅牌，從畫面上看他用手肘擊中墨西哥球員的頭，導致對方痛苦躺地，有網友開酸南非根本已經升級成國家武術隊。但紅牌也不是只有南非獨得，墨西哥在傷停時塞薩爾·蒙特斯（César Montes）因阻擋對手梅達奧（Khuliso Mudau）進攻領了一張紅牌下場，被他撞倒的梅達奧直接在空中轉了一圈，雖然畫面中看起來蒙特斯並沒有刻意撞擊他，但因為體型的差異加上奔跑速度，讓畫面看起來像是被撞飛，而梅達奧落地後甚至還翻滾了好幾圈。而比賽最終墨西哥以2：0擊敗南非。