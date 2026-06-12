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▲南非進攻中場茲瓦尼（Themba Zwane）（右）第84分鐘因出拳暗傷對手，直接領到紅牌出場。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）今（12）日正式點燃戰火，地主墨西哥以2：0擊退南非，收下隊史在開幕戰首勝，不過此役雙方共吞下3張紅牌（南非2張、墨西哥1張），南非以9人完賽。此役3張紅牌，是賽史上最多紅牌的開幕戰，也是繼2006年德國世界盃第2輪荷蘭、葡萄牙之戰，賽史第7次單場3張以上紅牌。地主墨西哥小組賽首戰南非，雙方相隔16年（2010南非世界盃）再度碰頭，當年以1：1握手言和。墨西哥前次在首戰吞敗已經是1994年美國世界盃，近7屆首戰戰績為5勝2和，此役墨西哥延續優良傳統，開賽第9分鐘就率先破網，莉拉（Erik Lira）成功斷球，邊鋒基尼奧內斯（Julian Quinones）接獲傳球，直接凌空射門，替墨西哥先馳得點，取得1：0領先。墨西哥上半場進攻相當猛烈，即便沒踢進第2球，但仍讓南非吃盡苦頭，開賽第17分鐘，南非中場莫庫納（Teboho Mokoena）遭判黃牌，也是本屆賽事首張黃牌，墨西哥以1：0領先進入中場。戰局在下半場有了變化，第49分鐘，古鐵雷斯（Brian Gutierrez）帶球衝向南非禁區，卻被西索爾（Sphephelo Sithole）絆倒，裁判給出本季首張紅牌，形成「10人踢11人」的局面。第67分鐘，阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）在右側接到球後往禁區送，希門尼斯（Raul Jimenez）頭鎚入網，助墨西哥添加保險分，取得2：0領先。南非屋漏偏逢連夜雨，茲瓦尼（Themba Zwane）在未持球狀態下，出現惡意犯規，經過VAR審視，裁判給出此役第2張紅牌，南非場上瞬間剩下9人。在傷停補時第92分鐘，南非發動反擊，並一路將球推進至禁區外，墨西哥蒙德斯（Cesar Montes）也被吹判犯規，且判罰此役第3張紅牌，但南非未能把握這記自由球，終場墨西哥就以2：0擊退南非，連續8屆首戰都未吞敗，且是隊史首度在開幕戰奪勝。此役雙方合計吃下3張紅牌，是繼2006年德國世界盃第2輪荷蘭、葡萄牙之戰（共4張）後，賽史第7次單場3張以上紅牌，也是史上最多紅牌的開幕戰。