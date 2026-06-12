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美國總統川普（Donald Trump）原本高調宣稱，當地時間週四深夜，將對伊朗發起猛烈打擊行動，放話要奪取伊朗石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）。結果不到半天就又改變口風，聲稱與伊朗達成協議共識，預計未來幾天內將正式簽署，故取消原定夜襲伊朗的計劃，但海上封鎖照舊。消息一出，美股由跌轉升，道瓊工業指數暴漲超約930點，費城半導體指數狂飆近8%。川普在社群平台發文，磋商已提交至伊朗最高領導層並獲得批准，因此取消原定當晚針對伊朗實施的打擊與轟炸，相關磋商及最終條款，無論是總體構想或具體細節，均已獲得各相關方的批准，包括美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及等等。川普指出，在協議最終敲定之前，海上封鎖措施將繼續、全面、有效執行，協議簽署的時間與地點擇期公布。11日收盤，美股道瓊工業指數大漲929.97點或1.86%，收50848.75點；標普500指數上漲127.31點或1.75%，收7394.30點；科技股為主的那斯達克指數上漲640.16點或2.54%，收25809.66點；費城半導體指數大漲964.98點或7.91%，收13171.44點。油價部分，西德州原油（WTI）期貨下跌2.58%，每桶收在87.71美元；布蘭特原油價格下滑2.92%，每桶收在90.38美元。至於本週原本承壓的科技股、晶片股，如美光科技、超微、英特爾股價亦反彈，iShares半導體ETF也隨之上漲，加上SpaceX將於本週五上市，市場熱情高漲，預示AI領域或將迎來顯著成長。有些華爾街交易員甚至認為，近期晶片股的疲軟，不排除是投資人藉由拋售投資組合中的部份股票，來為SpaceX的IPO騰出空間。據悉，SpaceX的IPO估值約為1.8兆美元，將是史上規模最大的IPO。