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▲希門尼斯射進第2分後，全場歡聲雷動。（圖／美聯社／達志影像）

▲希門尼斯的右腦至今還能看到清晰的開刀疤痕。（圖／翻攝自IG@raulalonsojimenez9）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）今（12）日凌晨正式點燃戰火，地主隊墨西哥首戰對上南非。比賽第67分鐘，墨西哥前鋒希門尼斯（Raúl Jiménez）高高躍起頭槌破門，替球隊攻進關鍵第2分，全場瞬間陷入瘋狂，不少球迷更激動落淚。原來，希門尼斯6年前曾在英超賽場遭遇嚴重碰撞，導致顱骨骨折、一度命危，如今不僅重返球場，還在世界盃舞台進球，勵志身影感動無數球迷。35歲的希門尼斯目前效力於英超富勒姆（Fulham），是墨西哥陣中最具代表性的前鋒之一。歷經顱骨骨折重傷後，他終於重返世界盃舞台，也成為本屆賽事備受矚目的焦點人物，身價估值高達1800萬歐元（約新台幣6.5億元）。作為墨西哥鋒線主力，希門尼斯此役開賽後就展現強烈進攻企圖心。比賽第3分鐘，他便突破中路創造射門機會，可惜最後遭到防守球員化解。到了第67分鐘，希門尼斯看到隊友長傳後，立刻衝刺到球門前高高躍起，以一記漂亮頭槌攻破球門，替墨西哥攻進第2球，瞬間點燃全場氣氛，現場球迷歡聲雷動。最終墨西哥也以2比0擊敗南非，成功拿下世界盃開門紅。而這顆進球之所以讓無數球迷感動不已，原因要回到6年前那場改變他人生的意外。2020年11月30日，當時效力英超狼隊（Wolverhampton Wanderers）的希門尼斯在比賽中與對方後衛大衛路易斯（David Luiz）爭搶頭球時發生嚴重碰撞，當場失去意識，隨即被送往醫院治療。希門尼斯後來被診斷出顱骨骨折及腦出血，情況一度十分危急，讓無數球迷憂心不已。所幸經過手術與治療後，他成功度過危險期，身體狀況逐漸回穩。回憶這段經歷時，希門尼斯曾感嘆：「我還活著簡直是奇蹟。」這次重傷也讓他經歷長達9個月的漫長復健期，直到隔年才重返球場。為了保護頭部，醫師與球隊要求他在比賽時佩戴特殊護具，以避免頭部再次受到撞擊。雖然希門尼斯坦言自己並不害怕，但還是選擇接受建議，因此今日他在世界盃登場時，頭部也有戴著黑色輕薄護具，成為球場上的鮮明標誌。對希門尼斯而言，這顆進球不只是替墨西哥擴大領先優勢的一球，更象徵著他從鬼門關前走回世界盃舞台的最佳證明。從顱骨骨折、一度命危，到如今成為國家隊贏球功臣，希門尼斯寫下勵志復出故事，讓這記頭槌進球有了超越勝負的意義。