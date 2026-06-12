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上市當天即爬上高峰？2兆美元的門檻

超級科企的誕生真是好事？美國參議員擔憂

知名富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索公司（SpaceX）股票，將以每股135美元在那斯達克掛牌上市，代號「SPCX」，籌集資金達到750億美元，目標估值高達1.77兆美元。不過隨著SpaceX掛牌在即，市場預測平台Polymarket的交易員似乎認為，其市值在上市首天很可能就會打破這個數字。根據美國財經媒體《CNBC》報導，Polymarket預計，SpaceX上市當天，收盤市值超過1.8兆美元的機率為84%，超過2兆美元的機率為69%，超過2.2兆美元的機率是45%，逾2.4兆美元的機率則是30%。若按照現階段的1.77兆美元估值計算，若SpaceX上市首日、市值即達到約2兆美元，也相當於股價上漲了13%。如果真能實現，意味著SpaceX剛上市就躋身超級精英俱樂部，目前只有5家美國企業－輝達（Nvidia），蘋果、Google母公司Alphabet、微軟以及亞馬遜有達到這個市值。報導提到，2兆美元的市值，也將超過晶片巨頭博通（Broadcom）的1.85兆。即使以現階段預期的1.77兆美元估值來看，SpaceX的規模也將超過馬斯克旗下電動車大廠特斯拉（Tesla），後者週四市值約為1.72兆美元。美國麻州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）致函各大股票指數公司，要求各公司解釋，是否有為了替SpaceX、OpenAI和Anthropic上市鋪路，而在缺乏投資者保障措施的情況下，改變相關規則。《CNBC》披露，華倫在發給那斯達克（Nasdaq）、標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）、富時羅素（FTSE Russell）和晨星指數（Morningstar Indexes ）負責人的信函中，詢問對方是否曾因馬斯克、SpaceX其他高管、OpenAI或Anthropic高層的遊說，而做出或考慮修改規則，並要求提供各方溝通往來通記錄。華倫的看法是，如果真有為了適應這些大型科企，而對指數規則進行修改，市場可能會被擾亂，並給美國投資人，特別是退休人員和其他依賴指數基金進行儲蓄的個人，帶來重大風險。原文連結：