我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃足球賽迎來首輪激戰，然而在小組賽開踢前夕，亞洲傳統強權「藍武士」日本男足卻遭逢晴天霹靂的打擊。日本足球協會（JFA）於當地時間11日緊急宣布，陣中靈魂人物、現任國家隊隊長遠藤航（Wataru Endo）因傷勢恢復不如預期，遺憾退出本屆世界盃，由德甲前鋒町野修斗緊急遞補。更令人震驚的是，現年33歲的遠藤航隨後在個人社群網站上拋出重磅炸彈，正式宣布自日本國家隊「引退」，此舉無疑為日本隊的世足征途蒙上一層陰影。目前在美國納什維爾（Nashville）大本營備戰的日本隊，即將於6月14日迎來小組賽首場強碰荷蘭隊的硬仗。然而，今年2月在英超利物浦效力時遭遇左腳背韌帶重傷並動刀的遠藤航，雖然在5月31日對陣冰島的壯行賽中勉強復出，但僅踢了半場就因左腳再度出現不適而被換下。日本隊隨後到墨西哥蒙特雷進行移地訓練，遠藤航便一直脫離團隊進行單獨復健。儘管總教練森保一先前曾樂觀評估他能趕上首戰，且遠藤航在10日的練習中也一度參與部分團練，但11日的練習他再度缺席。由於國際足總（FIFA）規定，各隊若因傷病換人，截止時間為首戰前24小時。在山本昌邦技術委員長與醫療團隊評估後，總教練森保一最終在時限前讓日本隊長退訓。山本昌邦在接受採訪時沉痛表示：「這天遠藤航已經離開球隊，這是教練看過醫療報告後的最終決定。我想最不甘心的人，絕對是遠藤自己。」在離隊消息曝光後，遠藤航透過個人社群平台向全世界的球迷發表了長文，除了吐露無緣世界盃的遺憾，更無預警宣布將從此告別國家隊：「就如公告所言，我決定退出這次的世界盃陣容。從受傷到現在，我已經傾盡全力做了所有能做的事，因此我毫無悔恨。」遠藤航近一步寫道：「當然，無法參加這次的世界盃讓我感到無比絕望與不甘。但與之相比，我更自豪的是在卡達世界盃後，自己能以隊長的身份帶領這支球隊前進，並和大家一起成長為一個能把『世界盃奪冠』理所當然當作目標的集體。」遠藤航說自己決定以這次的活動為契機，正式從國家隊引退：「從今以後，我將作為一名普通球迷為日本隊加油。我相信，日本隊在世界盃奪冠的那一天絕對會到來。為了讓那個瞬間出現在本屆賽事中，讓我們將日本的力量凝聚為一，一起挑戰世界盃吧！大家，上就對了！」這番感性又充滿力量的引退宣言，瞬間引爆日本與全球社群，球迷紛紛留言感謝這位隊長過去為藍武士注入的鋼鐵靈魂。隨著前任隊長離隊，日本隊的隊長袖標確定將由目前效力於荷甲、現年29歲的後防大將板倉滉（Ko Itakura）承接。板倉滉在接受採訪時坦言聽到消息時「嚇了一跳」，並透露自己在當天早晨特地去了遠藤航的房間長談。雖然遠藤航沒有說太多話，但將「我會一直為你們應援」的重責大任親手交付給了他。在當天的練習前，板倉滉也集結全隊發表講話，將遠藤航的意志傳達給每一個人。面對臨危受命的巨大考驗，板倉滉展現了新領袖的覺悟：「接下隊長一職，我必須抱持著真正的責任感與決心。我願意承擔所有的責任，站在球隊的最前線去拼搏。雖然隊長的離隊讓人震驚，但現在我們這群人，必須為了奪冠而戰。」日本隊將在3天後於達拉斯迎戰荷蘭，頂替入隊的町野修斗已前往會合。雖然失去了精神領袖，但帶著遠藤航引退祝福的藍武士，將帶著更凝聚的求勝團結心，正式踏上這場充滿未知與考驗的世界盃之旅。