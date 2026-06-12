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▲中國籍裁判馬寧進入世界盃裁判陣容，被調侃是「中國隊先發」。（圖／翻攝自微博＠小李聊球分析）

由中國玩具公司泡泡瑪特推出的潮流公仔「Labubu」今（12）日在2026世界盃足球賽墨西哥開幕典禮中驚喜現身，只見兩隻巨型Labubu入場，一隻手拿彩球、一隻手拿爆米花，成為今日開幕式的彩蛋。直播畫面傳回中國，讓不少中國人也看呆，直呼「嚇我一跳」，更開玩笑自嘲：「Labubu都進世界盃了，比國足（中國國家隊）有本事」。墨西哥開幕式在台灣時間凌晨1:30登場，Labubu出現在美國歌手貝琳達（Belinda）與哥倫比亞歌手J Balvin兩者的表演中間，由兩名工作人員穿著他們的玩偶裝入場。只見兩隻Labubu身穿足球球衣，還分別手拿啦啦隊彩球和爆米花桶，場面相當歡樂。兩隻Labubu進場後與鏡頭一番互動，最後一起丟下手中道具，改舉起絨毛版的世界盃冠軍獎盃，讓人笑翻，成為今日開幕式中的趣味亮點。直播畫面曝光後，微博上也掀起大量中國網友討論，大家都被Labubu的現身嚇到，紛紛留言：「真的會謝！世界盃中國最出圈的居然是Labubu」、「熬夜看世界盃開幕式，Labubu突然出現真的嚇我一跳，悶聲幹大事啊，比國足有本事」、「在世界盃開幕式看到了Labubu，我們也是派出了自己的人，算露臉了」、「別人球隊是球員上場，國足是派出Labubu嗎？」這次中國足球隊在亞洲區外圍賽（資格賽）第3階段18強賽中就遭到淘汰，所以沒有取得世界盃參賽資格，但中國鐵面裁判馬寧將擔任世界盃裁判之一，與Labubu一樣都站上國際舞台，也讓關鍵字「#中國隊先發labubu馬寧#」衝上微博熱搜；網友更調侃馬寧這次吹哨「無軟肋」，因為場上沒有自己人，不用緊張。