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▲比賽結束後，麥迪遜廣場花園（MSG）外聚集了超過1萬名激動的尼克球迷。根據紐約警方統計，現場爆發嚴重的騷亂，共有56人因破壞秩序等罪名被拘留。（圖／美聯社／達志影像）

NBA總冠軍賽G4上演史詩級逆轉，紐約尼克隊在落後29分的情況下，以107：106擊敗聖安東尼奧馬刺隊，取得3：1聽牌優勢。然而，這場勝利背後卻蒙上嚴重暴力陰影，紐約街頭陷入瘋狂暴動，尼克激進球迷不僅在場外攻擊執法人員，甚至在馬刺隊下榻酒店外對當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）丟擲雞蛋與使用雷射筆照射，行徑極度惡劣。比賽結束後，麥迪遜廣場花園（MSG）外聚集了超過1萬名激動的尼克球迷。根據紐約警方統計，現場爆發嚴重的騷亂，共有56人因破壞秩序等罪名被拘留。過程中，球迷向警方投擲雜物，造成10名警員受傷，其中一名警員因遭玻璃瓶重擊頭部而掛彩。事實上，這並非尼克球迷首度失控。在系列賽G2及G3期間，場外觀賽區已多次傳出球迷暴力衝突，甚至曾出現扯掉對方球迷球衣的惡行。對此，尼克球團與紐約警方已面臨巨大輿論壓力。最具爭議的一幕發生在馬刺隊下榻的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）外。當文班亞馬步入酒店時，現場數百名激進球迷竟朝他丟擲雞蛋，並使用雷射筆意圖干擾視線。儘管雞蛋未直接命中，但這場針對個人的羞辱行徑引發軒然大波。面對如此混亂的局面，身高7呎4吋的文班亞馬展現了極高的心理素質，他全程保持冷靜，沒有停下腳步與挑釁，在保全護送下快步進入酒店。他在賽前曾針對球迷暴力行為呼籲：「我認為必須提醒大家，這只是一場比賽，我們在球場上競技，激情雖然重要，但人與人之間的尊重更是不容逾越的底線。」針對部分激進份子的脫序表現，許多尼克死忠球迷也感到憤怒與不恥。社群平台X（前身為Twitter）上有球迷發文痛斥：「我熱愛尼克隊，但我絕對討厭這種行為。比賽應該留在場內，不要把運動激情帶到場外變成流氓行為。」更有球迷呼籲：「這只是一場籃球比賽，請不要對運動員做出不人道的羞辱。」文班亞馬在本場比賽貢獻24分、13籃板的雙十數據，卻在賽後承受了非籃球層面的惡意對待。隨著系列賽將於週末移師聖安東尼奧進行G5，馬刺隊已面臨淘汰邊緣，但對於紐約警方與NBA聯盟而言，如何確保接下來賽事的安全與秩序，已成為比賽本身之外最緊迫的任務。