美國總統川普（Donald Trump）在美東時間11日上午於自家社群「Truth Social」發文預告，當晚將對伊朗進行極其猛烈的軍事打擊，還放話要佔領伊朗石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）和其他基礎設施，結果不到半天就又改變口風，聲稱未來幾天內將和伊朗正式簽署協議，取消原定夜襲伊朗、攻島的計劃。有外媒指出，伊朗畢竟不是委內瑞拉，佔領哈爾格島將為美軍帶來潛在風險。
在川普改變猛攻伊朗的計畫後，《路透社》更新一篇3月發布的分析，哈爾克島位於波斯灣北端，距離伊朗海岸26公里（16 英里），距離荷姆茲海峽西北方約483公里（300 英里），水域夠深，可以停靠體積龐大的油輪。在戰爭於2月底爆發前，該島承擔了伊朗90%的石油出口，從這個角度看來，佔領該島將嚴重擾亂伊朗的能源貿易，並給德黑蘭經濟帶來巨大壓力。
事實上，美國今年3、4月就曾對哈爾克島發動空襲，摧毀島上軍事目標，還暗示下一步就可能是瞄準石油基礎設施，當時有美國官員透露，美國政府正在考慮是否向該島派遣地面部隊，但此後哈爾格島就沒有再遭到攻擊。
強奪哈爾克島的風險有哪些？
1. 有分析認為，戰爭已嚴重削弱伊朗的石油出口能力，即便佔領該島，也不會對伊朗的經濟，再產生什麼立即性的重大影響。
2. 迅速佔領不代表戰爭就能果斷結束：
智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）的專家布羅布斯特（Ryan Brobst）、麥克米蘭（Cameron McMillan）先前就曾指出，美軍將暴露在飛彈和無人機攻擊之下，包括配備攝影機的「第一人稱視角無人機」，一旦奪島，即使伊朗武力處於相對弱勢，預計德黑蘭也會在網上發布相關影片，利用美國軍人慘死之類的畫面進行宣傳。
3. 後勤問題：
美國中央司令部（U.S. Central Command）前司令沃特爾（Joseph Votel）3月曾表示，雖然美軍看似只需要800到1000名士兵就能守住哈爾克島，但他們也需要後勤支援，而後勤支援本身也需要受到充分保護。
沃特爾坦言，駐守該島的美軍將非常脆弱，並懷疑佔領該島能否帶來任何具體的戰術優勢，雖然美國若真覺得有必要的話，確實也可以這麼做。
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事實上，美國今年3、4月就曾對哈爾克島發動空襲，摧毀島上軍事目標，還暗示下一步就可能是瞄準石油基礎設施，當時有美國官員透露，美國政府正在考慮是否向該島派遣地面部隊，但此後哈爾格島就沒有再遭到攻擊。
強奪哈爾克島的風險有哪些？
1. 有分析認為，戰爭已嚴重削弱伊朗的石油出口能力，即便佔領該島，也不會對伊朗的經濟，再產生什麼立即性的重大影響。
2. 迅速佔領不代表戰爭就能果斷結束：
智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）的專家布羅布斯特（Ryan Brobst）、麥克米蘭（Cameron McMillan）先前就曾指出，美軍將暴露在飛彈和無人機攻擊之下，包括配備攝影機的「第一人稱視角無人機」，一旦奪島，即使伊朗武力處於相對弱勢，預計德黑蘭也會在網上發布相關影片，利用美國軍人慘死之類的畫面進行宣傳。
3. 後勤問題：
美國中央司令部（U.S. Central Command）前司令沃特爾（Joseph Votel）3月曾表示，雖然美軍看似只需要800到1000名士兵就能守住哈爾克島，但他們也需要後勤支援，而後勤支援本身也需要受到充分保護。
沃特爾坦言，駐守該島的美軍將非常脆弱，並懷疑佔領該島能否帶來任何具體的戰術優勢，雖然美國若真覺得有必要的話，確實也可以這麼做。
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