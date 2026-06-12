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2026年FIFA世界盃於今（12）日隆重揭幕，東道主墨西哥在主場以2：0完勝南非隊。這場歷史性的揭幕戰讓墨西哥成為全球首個「三度舉辦世界盃」的國家，同時引爆了舉國長達40年的世界盃狂熱。儘管賽前出現大規模的社會抗議衝突，依然擋不住地主球迷的熱情。根據《衛報》報導指出，多達8萬3千個座位的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）在開賽前90分鐘就已全場座無虛席，甚至連二手市場的「黃牛票」都被瘋狂炒作，一張門票竟飆破3700美元（約合新台幣11.6萬元）。為了見證這歷史性的一刻，墨西哥城本週陷入空前的足球熱。然而，開幕當天當地的交通狀況非常糟糕，除了大範圍的道路管制，現場還有大批罷工教師，以及針對該國13萬失蹤人口家庭所發起的聯合抗議遊行，導致交通一度面臨癱瘓，甚至連國際足總（FIFA）賽前都一度擔心開幕戰被迫延後。不過，這一切都無法阻擋地主球迷的決心。成千上萬沒搭上車的球迷，從早上8點開始就頂著烈日，在封閉的高速公路旁徒步步行數英里，只為確保能擠進球場。最終，阿茲特克體育場在開哨前一個半小時便全數滿座，打破了FIFA的延賽疑慮。當開賽前全場拋起數萬頂墨西哥傳統大草帽，以及比賽第17分鐘看台上掀起的壯觀「墨西哥浪花」時，狂熱的氛圍讓現場所有質疑聲浪瞬間煙消雲散。由於墨西哥在本屆全美、加、墨聯辦的104場賽事中僅分到13場主場，導致墨西哥的門票供不應求。根據二手票券追蹤網站「TicketData.com」數據顯示，隨著比賽倒數，揭幕戰門票在過去3天內暴漲了41%，黃牛市場的「最低入場價」直接飆升至驚人的3700美元。票務分析師指出，墨西哥與哥倫比亞已並列為本屆世界盃「看球成本最高」的兩大龍頭球隊。目前本屆世界盃小組賽的平均最低票價約為667美元（約合新台幣2.1萬元），但墨西哥首戰的票價卻遠超平均值數倍。相較於墨西哥阿茲特克體育場的「一票難求」，由美國男足在洛杉磯體育場（SoFi Stadium）對陣巴拉圭的另一場開幕重頭戲，卻面臨了截然不同的尷尬冷清。截至本週三，美國隊首戰在各大二手票券平台（如 Ticketmaster、SeatGeek、StubHub）上竟然還剩餘超過3000張門票未售出，FIFA官方網站上也還有百餘張高價票滯銷。官方票價從1049美元至3727美元不等，這筆高昂費用在洛杉磯相當於「半個月的房租」或「三分之一的房貸」，過高的定價引發了美、墨兩國輿論的激烈抨擊。對此，美國總統川普（Donald Trump）上個月接受《紐約郵報》電話專訪時也公開吐槽世界盃票價太過離譜。川普直言：「雖然我很想去現場看球，但老實說，如果要我花超過1000美元去看一場比賽，我絕對不付這筆錢。」目前看來，在整個北美國家當中，僅有墨西哥成功靠著舉國狂熱達成首戰實質完售的票房神話。