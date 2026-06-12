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▲阿本（左）大方放閃，分享與圈外男友一起慶祝44歲生日的甜蜜照片。（圖／翻攝自阿本本人﻿FB）

男星阿本昨（11）日迎來44歲生日，他也於社群曬出慶生照片，竟直接大放閃，與圈外男友一起抱著愛犬甜蜜親吻，並告白：「謝謝男友一直以來的暖暖陪伴。」而有大腦動脈瘤的他，也透露被婉拒長照保險，這也讓阿本意識到原來自己是高風險族群，但他也樂觀表示：「好好珍惜當下每一刻。」阿本在昨日於FB發出生日照，只見生日派對中，不只有「HAPPY BIRTHDAY」的大型字樣，旁邊還有許多顏色的氣球，桌上則擺放著生日蛋糕。而阿本與男友坐在中間，一起抱著愛犬看著鏡頭露出微笑，其中一張阿本還直接大放閃，直接跟男友嘴對嘴親上去，甜翻大批粉絲。而阿本也在文中感謝男友，「謝謝男友一直以來的暖暖陪伴。」還開玩笑說到兩隻愛犬，「我們親親，Poti跟小辣椒看遠方什麼意思？」除此之外，阿本也提到自己的大腦動脈瘤，表示生日前從大阪獨旅回來後，保險朋友推薦給他長照保險，沒想到卻被婉拒承保，自己雖然沒很在意，但卻意識到了自己大腦動脈瘤的風險。阿本笑說：「看來不論是平常的綜藝搞笑尺度或是長照保險，我都是高風險族群啊～」不過阿本也樂觀表示沒什麼好糾結，「這件事讓我用不同角度看待今年44歲生日，讓我們都好好珍惜當下每一刻，過好精彩、平靜、快樂、辛苦的每一天，就好了。」正能量的態度，引發粉絲大讚。