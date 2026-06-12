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「台獨前輩」陳永興獲提名院長 吳子嘉：難通過

選舉期間提名 吳子嘉：不可能順利

總統賴清德昨（11）日提名第7屆監察委員共29人，以及正副院長2人，《美麗島電子報》董事長吳子嘉對此表示，正副院長提名人選陳永興、王榮璋在朝小野大局勢下都難獲國民黨支持，正副院長若無法通過，其他監委被提名人也機會不高。他認為，國民黨長期主張廢監察院，民眾黨也對監察院不滿，加上藍白掌握立法院多數，賴清德此時提名恐只會升高朝野衝突，難以過關。吳子嘉昨在《董事長開講》中表示，監察院人事提名案讓他相當驚訝，尤其是被提名為監察院院長的陳永興，以及副院長人選王榮璋。他指出，陳永興是台獨前輩，在目前朝小野大的政治局勢下，國民黨不可能同意其人事案；而王榮璋過去與國民黨關係也不佳，因此他判斷，陳永興與王榮璋都不可能通過立法院審查。吳子嘉認為，若監察院正、副院長人事案都無法過關，名單中其他監察委員被提名人要通過的可能性也相當低。國民黨中央已表態，這項人事案將授權國民黨立法院黨團處理。然而，國民黨團與國民黨長期主張廢除監察院，民進黨過去同樣也曾主張廢除監察院，如今卻突然提出監察委員名單，讓他認為相當奇怪。吳子嘉分析，當前正值選舉期間，朝野之間本來就需要衝突氣氛，而總統賴清德明知此時政治對立升高，仍提出監察院人事案。藍白在立法院合計掌握多數，民眾黨先前也因調閱資料問題，認為行政院與監察院態度不友善，因此這項監察院人事案不可能順利通過。