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▲在2022年卡達世界盃，整屆賽事不過也才出現了四張紅牌。而2026年開幕戰，短短90分鐘內就有三人被驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）

▲墨西哥隊長蒙德斯（Cesar Montes）因為對南非前鋒姆道（Khuliso Mudau）犯規而領到的第三張紅牌。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃盛大開踢，但在墨西哥城舉行的這場地主迎戰南非的開幕戰，卻以一種令人意想不到的混亂方式寫下紀錄。墨西哥以2：0輕取南非，奎紐內斯（Julián Quiñones）和希門尼斯（Raúl Jiménez）的進球固然精彩，但這場比賽真正的話題，卻是裁判桑帕約（Wilton Sampaio）在場上發出的三張紅牌。要知道，在2022年卡達世界盃，整屆賽事不過也才出現了四張紅牌。而這場開幕戰，短短90分鐘內就有三人被驅逐出場，不禁讓人質疑：裁判的尺度是否過於嚴格？還是球員的動作真的都構成了紅牌的標準？首先，南非中場西索爾（Sphephelo Sithole）在下半場初期領到的那張紅牌，無疑是比賽的轉捩點。根據前英超裁判史考特（Graham Scott）的專業分析，西索爾雖然沒有惡意，但他確實破壞了墨西哥球員古鐵雷斯（Brian Gutiérrez）一個明顯的進球機會。裁判桑帕約在這個判決上並無爭議，即使他想手下留情，影像輔助裁判（VAR）也必定會介入。這張紅牌，西索爾吃得不冤。然而，南非球員茲瓦內（Themba Zwane）在第84分鐘的第二張紅牌，就引發了廣泛的討論。茲瓦內在擺脫防守時，手部打到了墨西哥球員阿爾瓦拉多（Roberto Alvarado）的臉部。如果這發生在英超賽場，這樣輕微的接觸頂多就是一張黃牌。但國際足總（FIFA）對於「暴力行為」的解讀，顯然與英超大相徑庭。這也給了所有習慣了職業聯賽高強度身體對抗的球員一個警訊：在世界盃的舞台上，任何與對手頭部或臉部的接觸，都可能換來一張紅牌。南非總教練布羅斯（Hugo Broos）在賽後記者會上，也對茲瓦內的紅牌表達了不滿，他認為裁判的判決「有點太軟弱了（a little bit soft）」。球迷的反應也呈現兩極化，有人認為這是VAR介入破壞了比賽的流暢度，也有人認為這張紅牌判得合理。至於比賽最後階段，墨西哥隊長蒙德斯（Cesar Montes）因為對南非前鋒姆道（Khuliso Mudau）犯規而領到的第三張紅牌，雖然看似嚴厲，但考量到姆道當時正朝球門方向推進，如果沒有蒙德斯的犯規，他將獲得一個絕佳的射門機會。因此，這張紅牌在規則上也是站得住腳的。綜觀這三張紅牌，我們不能單純地將矛頭指向裁判。國際足總對於犯規的認定標準，以及VAR技術的廣泛應用，都在改變著足球比賽的面貌。球員必須適應這種更為嚴格的執法尺度，否則，開幕戰紅牌滿天飛的景象，恐將成為本屆世界盃的常態。而對於球迷來說，除了欣賞精彩的進球，也需要學著適應這種被VAR和紅牌頻繁打斷的比賽節奏了。