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數據指標 (速度區間) 墨西哥 (Mexico) 南非 (South Africa) 比較差異 總跑動距離 (Total Distance) 108.63 km 97.87 km 墨西哥多出約 10.76 km 0 - 7 KM/H (走動/慢步) 1.18 39.60 km 墨西哥較多 7 - 15 KM/H (慢跑/低速) 43.73 km 38.48 km 墨西哥明顯勝出 15 - 20 KM/H (中速奔跑) 13.89 km 12.26 km 墨西哥較活躍 20 - 25 KM/H (高速奔跑) 5.06 km 4.88 km 墨西哥微幅領先 > 25 KM/H (全力衝刺) 1.65 km 1.67 km 南非微幅勝出

▲墨西哥35歲的老將前鋒希門尼斯（Raúl Jiménez）在比賽第67分鐘的一記頭槌破門，這一球他等了整整12年，不僅為球隊鎖定勝局，更成為本屆世界盃最催淚的時刻。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃在墨西哥城正式揭開序幕，地主國墨西哥在開幕戰中以2：0技壓南非。這場比賽不僅充滿了情緒張力與歷史紀錄，更殘酷地揭露了兩隊在實力與拼勁上的巨大落差。南非這場球看起來是想逼和局，場面上顯然缺乏積極性，只想蹲守在後、跑動能量不足，墨西哥顯然是更有主動權的一方，理所當然地拿下比賽。而除了比賽本身之外，本屆世界盃太過商業化的問題，在今晚也再次被提及，轉播單位Fox Sports在精彩時刻「進廣告」，遭致不少人的批評。南非在整場比賽中明顯處於下風，實力不如墨西哥。34歲的南非門將兼隊長威廉斯（Ronwen Williams）在後場嘗試高風險的垂直短傳，直接導致了球隊的第一個失球。當時中場球員西索爾（Sphephelo Sithole）的觸球失誤也給了墨西哥球員里拉（Érik Lira）斷球並策動攻勢的機會。儘管威廉斯在後續比賽中做出了幾次精彩撲救，但他在下半場仍有持球過久而引來對手壓迫的危險鏡頭。根據 FIFA 官方的賽後數據顯示，兩隊在跑動積極性上存在顯著差距。在0到7公里/小時（幾乎等同於走動或慢步）的速度區間內，南非的移動距離高達39.60公里。相較之下，墨西哥則很少以此速度在場上進行活動。在7到15公里/小時（慢跑/低速）以及15到20公里/小時（中速奔跑）的區間，墨西哥的跑動距離都明顯勝過南非，顯示出地主隊在場上的覆蓋率與活躍度遠高於對手。希門尼斯在比賽第67分鐘踢進了墨西哥的第二球。這顆進球對他而言意義非凡，因為在近6年前，他曾在英超聯賽中遭遇嚴重的顱骨骨折，甚至一度有生命危險。在經歷了漫長且痛苦的復健，以及在2022年世界盃未能進球的低潮後，外界曾質疑他是否還能適應這個層級的比賽。然而，他始終獲得總教練阿吉雷（Javier Aguirre）的信任，最終在8萬多名同胞面前用進球證明了自己的毅力與價值。基尼奧內斯在開賽第9分鐘便首開紀錄，射穿了南非門將的小門，成為2026年世界盃第一位進球的球員。出生於哥倫比亞的他，曾在墨西哥聯賽效力近十年，並於2023年11月正式轉換國籍代表墨西哥出賽。基尼奧內斯在2025-26賽季效力於沙烏地阿拉伯球隊卡迪西亞（Al Qadsiah），並以33顆進球奪下該聯賽的金靴獎，進球數甚至超越了攻進 28 球的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）。在希門尼斯進球後的飲水休息時間（hydration break），美國轉播單位Fox Sports直接切換至商業廣告，導致觀眾錯失了感受墨西哥球迷慶祝喜悅的畫面，這舉動有點不恰當。根據《紐約時報》記者亨利·布什內爾（Henry Bushnell）引述FIFA內部消息人士指出，官方對於飲水休息時間進廣告有非常明確的規定：在裁判鳴哨暫停比賽後的20秒內，不得切換廣告畫面。而且轉播單位必須在比賽恢復進行的30秒前，切回比賽的現場畫面。Fox廣告切換時間沒有遵守在比賽恢復前30秒回到比賽畫面的規定。同樣的情況，負責西班牙語轉播的特萊蒙多（Telemundo）就沒有此問題，雖然特萊蒙多的螢幕上也出現了巨大的Lays（樂事）廣告畫面，但他們並未切斷比賽主畫面。本屆世界盃一直被外界批評太過商業和政治，無論是門票太貴、還是簽證問題。而在賽事第一天的廣告，無疑又將引起爭議。