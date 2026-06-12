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民眾黨不支持 藍綠需合作才會通過

若連廖、謝都不通過 提名恐全軍覆沒

總統賴清德昨（11）日提名第7屆監察委員共29人，以及正副院長2人，資深媒體人黃揚明今（12）日對此表示，這次監委被提名人中，僅具國民黨背景的廖婉汝、謝政達有一線通過可能，但機會仍相當渺茫。由於監委同意權須獲57票以上，民眾黨已表態不支持，單靠民進黨或國民黨票數都無法過關，必須藍綠部分合作。他認為，廖、謝接受提名會引發藍營政治聯想，尤其牽動侯友宜與屏東選情；若連這2人都無法通過，賴清德此次29名監委提名恐將全軍覆沒。黃揚明今發文表示，先說結論：這次監委被提名人當中，還有機會通過的，只有2人：廖婉汝和謝政達。其他被提名人，不可能通過。但是，廖謝2人的「有機會」，也是渺茫中的渺茫。黃揚明說，監察委員被提名人在立法院行使同意權，必須得到超過立委總數113席的半數以上同意，也就是57票以上。在民眾黨已經表態8席全數不會支持的狀態下，若只獲得民進黨51席支持，不會通過；若只獲得國民黨52+2席支持，也不通過；必須獲得民進黨與國民黨合計57席以上，才有機會通過。黃揚明認為，謝政達與廖婉汝都具國民黨背景，一位是前立委，一位是新北市前副市長、現任新北市工商發展投資策進會總幹事。這一南一北入列監委提名，對藍營而言，會引發非常巨大的「政治想像」，尤其被視為「侯家軍」的謝政達，他願意接受提名，一定會被解讀成與賴政府「交易」；而曾任國民黨屏東縣黨部主委的廖婉汝願接受提名，也象徵本就艱困的蘇清泉屏東選情，還發生藍營內部質變。黃揚明也提到，國民黨中央態度格外關鍵。過去蔡英文提名黃健庭擔任監察院副院長時，國民黨隨即宣告將黃停權，黃才宣告退出提名。這次國民黨中央僅表明事先已知情，後續會尊重立院黨團自主，並未提及黨紀處分，態度與前次不同。謝政達、廖婉汝二人若無法得到綠營支持，即使藍營睜一隻眼、閉一隻眼，也同樣無法過關；如果連這2人都過不了，那麼這次賴清德提名的29人，就是全軍覆沒定了。