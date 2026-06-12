美國總統川普（Donald Trump）突然改變原定週四晚間猛攻伊朗的計畫，聲稱本週末有望和伊朗在歐洲正式簽署協議，甚至在一場為喬治亞州副州長瓊斯（Burt Jones）競選州長站台的電話造勢大會上，告訴支持者「今天已經結束了跟伊朗的戰爭」。然而，多家外媒都報導，伊朗高層還在考慮簽署協議的問題，並不像川普所說，最高領袖已經批准。
總部位於卡達的《半島電視台》報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）證實，德黑蘭已經同意潛在協議草案的大部分內容，但仍存在一些「紅線」還沒解決，目前有關地點、時間的消息都只是猜測。
巴蓋伊表示，伊朗最高領袖和國家領導層確實有在考慮簽署協議，但「完全達成協議」還有距離，卡達、巴基斯坦都在積極調解，但美國自身行動影響了外交進程，並出於貪婪要求修改更多協議內容。
巴蓋伊直言，美國接連發動軍事打擊，是為了在協議磋商之際，將伊朗描繪成「迫於軍事壓力做出決定」，其實，伊朗人民對於結束戰爭的立場與美國一致，但還無法完全信任美國。
甚至，德黑蘭仍然懷疑，川普政府到底有無認真對待這項和平協議，還是又會突然改變主意，開始對伊朗採取新行動，就像過去幾個月、多次所做的那樣。
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巴蓋伊表示，伊朗最高領袖和國家領導層確實有在考慮簽署協議，但「完全達成協議」還有距離，卡達、巴基斯坦都在積極調解，但美國自身行動影響了外交進程，並出於貪婪要求修改更多協議內容。
巴蓋伊直言，美國接連發動軍事打擊，是為了在協議磋商之際，將伊朗描繪成「迫於軍事壓力做出決定」，其實，伊朗人民對於結束戰爭的立場與美國一致，但還無法完全信任美國。
甚至，德黑蘭仍然懷疑，川普政府到底有無認真對待這項和平協議，還是又會突然改變主意，開始對伊朗採取新行動，就像過去幾個月、多次所做的那樣。
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