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▲儘管勇士多年來一直渴望得到阿德托昆博，但目前的談判進展顯示，勇士並未列入公鹿隊的潛在交易對象名單中。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞即將邁向39歲，勇士急需為其尋找一名能穩定貢獻的超級球星，以延續爭冠窗口。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA休賽季開啟，密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的交易案成為聯盟焦點，但對於期待阿德托昆博能與柯瑞（Stephen Curry）聯手衝擊生涯第五座冠軍的金州勇士球迷來說，恐怕要失望了。根據最新報導，勇士已退出這場巨星爭奪戰，將保留2026年選秀會上的第11順位選秀權，為未來做打算。根據記者傑克·費雪（Jake Fischer）在《The Stein Line》的報導指出，勇士並未參與最新一輪的字母哥交易談判，而根據此前報導，這筆交易最快在本周或下周就會有突破性進度。儘管勇士多年來一直渴望得到阿德托昆博，但目前的談判進展顯示，勇士並未列入公鹿隊的潛在交易對象名單中。此外，阿德托昆博本人傾向於留在東區發展，這使得位於西區的勇士在競爭條件上先天處於劣勢。除了球員意願，籌碼不足也是勇士退出談判的關鍵原因。相比於擁有大量年輕天賦與首輪選秀權的邁阿密熱火或波士頓塞爾提克，勇士隊目前的陣容缺乏吸引公鹿管理層的頂級交易資產。柯瑞即將邁向39歲，勇士急需為其尋找一名能穩定貢獻的超級球星，以延續爭冠窗口。雖然市場上曾傳出勇士對詹姆斯（LeBron James）或雷納德（Kawhi Leonard）感興趣，但這些老將即便加入，勇士核心陣容的平均年齡將逼近38歲，在講求速度與體能的現代NBA中，這顯然並非長久的冠軍藍圖。在無法引進像阿德托昆博這樣的頂級巨星後，勇士目前的策略預計將轉向選秀與深度補強。據悉，勇士將保留2026年選秀會上的第11順位選秀權，目標是選進一名能夠作為球隊未來核心進行培養的潛力新星。對於勇士而言，儘管「組成超級強隊」的夢想暫時幻滅，但球團仍需在柯瑞職業生涯的最後階段，為球隊找出一條兼顧即戰力與未來發展的可行之道。面對陣容老化的現實，勇士能否在選秀會上淘到寶，或是透過其他交易管道進行補強，將是決定勇士隊能否重返榮耀的關鍵。