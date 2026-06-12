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2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）A組戰火今（12）日全面引爆，繼東道主墨西哥搶下開門紅後，「太極虎」韓國男足也將於今日迎來小組賽首輪關鍵戰，強碰歐洲勁旅捷克隊。這場對決是兩國在世界盃正賽歷史上首度交手，韓媒《Dailian》在賽前起底了一項攸關韓國生死存亡的「世界盃晉級鐵律」，指出太極虎過去能否殺進淘汰賽，竟然全看首戰的失分數據。根據韓國媒體《Dailian》以「是偶然，還是必然？」為題的專文分析，回顧韓國男足在世界盃的漫長征途，歷史上共有三次成功從小組賽突圍、挺進淘汰賽的紀錄，而這三次晉級竟然隱藏著一個驚人的共通點，那就是首場比賽必須「完封對手」。早在2002年日韓世界盃，韓國隊在首戰以2：0擊敗波蘭，最終一路創造闖入四強的足壇神話；2010年南非世界盃，他們同樣在首戰以2：0輕取希臘，順利挺進16強；而在上屆2022年卡達世界盃中，太極虎首輪以0：0逼平傳統強權烏拉圭，最後也奇蹟般地從小組賽出線。相對地，報導也犀利指出，只要韓國隊在世界盃首戰出現任何掉球，該屆賽事最終必定以小組賽止步的悲劇收場。最經典的例子莫過於2006年的德國世界盃，韓國隊首戰雖然以2：1逆轉擊敗多哥隊，舉國為勝利狂歡，但因為該場比賽有失分，最終仍如同命中註定般地未能晉級。因此，首戰能否保持「0失分」，被韓媒視為本屆世界盃命運的重大分水嶺。韓國與捷克過去在國際賽場上曾有過3次交手紀錄，不過全數屬於國際友誼賽性質，本場比賽是兩隊首次在世界盃舞台正式過招。回顧兩隊過去的歷史糾葛，1998年首度碰頭時，雙方以2：2握手言和；然而在2001年的二度對決中，捷克曾以5：0屠宰韓國。直到15年後的2016年，韓國隊才以2：1驚險復仇，兩隊目前以一勝一和一敗的戰績平分秋色。本屆世界盃正式擴軍至48隊，韓國隊與墨西哥、捷克、南非同分在A組。雖然新賽制下除了小組前兩名外，成績最好的8個小組第3名也能外卡晉級32強，但首戰的賽果依舊具備決定性的影響力。