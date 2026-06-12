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美國總統川普取消對伊朗空襲計畫、並暗示美伊協議接近達成，資金重返股市，美股四大指數週四全數走高，其中費半上漲近8%，台指期夜盤飆漲1163點，帶動台北股市今（12）日開盤上漲438.17點、來到43587.63點，隨後漲逾千點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲4.26點、來到411.35點。今日開盤量大強勢個股：友達、聯電、華邦電、和桐、華通。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲75元、來到2325元；聯發科上漲325元、來到4410元；台達電開盤上漲100元、來到2260元。美國總統川普在社群平台發文表示，與伊朗的談判已獲得伊朗最高領導層批准，各方已就協議內容與細節達成共識，因此他決定取消原定於當晚進行的空襲與轟炸行動，並透露協議簽署的時間與地點將於近期公布。油市方面，隨著川普宣布取消軍事行動，市場對原油供應中斷的擔憂迅速降溫。布蘭特原油期貨大跌逾4%，跌破每桶90美元，回落至89美元附近，西德州原油（WTI）也下跌超過4%，回落至每桶87美元左右。美國股市昨日集體走高，道瓊指數上漲929.97點或1.86%，收50848.75點，那斯達克指數大漲640.16點或2.54%，收25809.66點，標普500指數上漲127.31點或1.75%，收7394.30點，費半指數大漲964.98點或7.91%，收13171.44點。台股ADR漲勢強勁，台積電ADR大漲3.26%，日月光ADR上漲7.29%，聯電ADR飆漲9.42%，中華電信ADR上漲0.90%。台指期夜盤同步走高，尾盤在買盤挹注下，終場上漲1163點或2.69%，收在44382點，台積電期貨盤後終場上漲40元或1.77%，收在2300元。