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台南市政府交通局近日公布酒駕累犯名單，其中一張公告照片卻出現疑似經AI生成或過度後製的扭曲痕跡。民眾黨台南市黨部副主委江明宗日前指出，5月8日公布的名單中，編號27號廖姓酒駕累犯照片背景看似檳榔攤，但放大檢視後出現多處不合理細節，包括後方錢盤上居然出現一堆類似美金的紙鈔，引發網友熱烈討論。對此，台南市裁決中心回應，為去識別化才做修圖，但這次處理確有失察，已先下架修正。江明宗9日發文指出，該照片右上角招牌與商品標籤文字出現扭曲、黏連情形，並非正常中文字，疑似為AI影像常見的生成錯誤；右下角零錢盤內還可見模糊紙鈔，甚至出現疑似美金，周邊硬幣也呈現變形、融化狀態。此外，背景中的檳榔串、商品包裝與罐身圖樣，也出現不符合真實物理結構的色塊與延伸痕跡，讓他質疑這並非單純去背修圖，而是AI生成或大量介入後製的影像。對此，台南市裁決中心回應，交通局依《道路交通管理處罰條例》規定，公布10年內第2次以上酒毒駕或拒測累犯姓名、照片及違法事實，因公告照片涉及當事人隱私，作業時會進行背景去識別化處理。不過，這次圖檔處理過程確有失察，5月8日公告內容已先行下架，修正後將重新上架。後續也會以更審慎嚴謹方式進行資料審查與圖檔處理，避免類似爭議再度發生。