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▲羅志祥發長文鼓勵陷入低潮粉絲，喊話大家不要放棄自己。（圖／翻攝自羅志祥 SHOW FB）

男星羅志祥曾在2020年被當時的女友周揚青，發布千字分手文爆料，指控他在交往期間私生活混亂、劈腿等醜聞，引發外界批評，讓羅志祥演藝事業一度陷入危機，直到近年才漸漸回歸。而10日，他在社群發出長文透露收到很多陷入低潮粉絲的私訊，並鼓勵大家不要放棄自己，「我也曾經需要別人的力量，所以我懂，也因為我懂，所以想把這份力量也分享給你。」羅志祥在10日於FB發出長文，第一句話就是：「你以為那些每天看起來正常的人，真的都過得很好嗎？」並透露最近收到很多的私訊，發現許多人其實都在硬撐，卻一句話都不說，「有人陷入低潮裡走不出來、有人對未來感到迷惘、有人失去了方向、也有人只是想找個地方，把心裡的話說出來。」他表示有人問他最近常發這種文，是不是改走雞湯路線，他否認後無奈嘆：「看著那些訊息我才發現，原來有很多人都在默默承受著自己的壓力。」所以才想透過自己的平台，分享一些力量，「如果剛好能陪伴到一個人、接住一個人，那就很值得了。」羅志祥強調這些話並不是雞湯，因為雞湯大家都會說，「但有些話 只有真正經歷過的人才懂。」表示自己分享的是一路走來的體會，「有些路 走過了才知道有多難，有些痛經歷過才知道有多深。」喊話陷入低潮的人不要放棄自己，「因為我也曾經需要別人的力量，所以我懂，也因為我懂，所以想把這份力量也分享給你。」並表示希望大家有天回頭看現在的自己時，會感謝沒有放棄的自己。羅志祥這番正能量的話，也讓粉絲感到非常溫暖。事實上，羅志祥曾在2020年被交往長達9年的前女友周揚青爆料，指控他私生活混亂、多次劈腿等，讓當時的他被迫退出多個中國熱門節目，代言也全面終止，演藝事業瞬間跌至谷底。而在沉寂數月後，他陸續回歸重返演藝圈，雖然依然收到許多負評，但也漸漸找回以往人氣。