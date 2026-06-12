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NBA總決賽第四戰，聖安東尼奧馬刺隊在握有29分領先的情況下，慘遭紐約尼克隊以107：106逆轉，系列賽陷入1：3的背水一戰。除了痛失好局，馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）在比賽最後階段的一次爭議上籃遭到封阻，成為球隊遭到逆轉的關鍵，更讓他飽受輿論抨擊，被美媒直指其合約恐為全聯盟「最差」。比賽最後16秒，馬刺僅以1分領先，福克斯抄截後獲得絕佳快攻機會。當時正確做法應是耗盡時間並迫使尼克犯規，但他卻選擇直接上籃，結果慘遭尼克球員阿努諾比（OG Anunoby）火鍋封阻，隨後尼克完成絕殺。退役球星巴克利（Charles Barkley）賽後毫不留情地砲轟：「這是愚蠢的決定，他根本不需要出手。」福克斯事後解釋是為了擴大領先至3分，但顯然該執行策略與場上情勢完全脫節。關於福克斯是否應該在那個時候上籃還有爭議，也有人力挺認為他出手決策沒錯，只是沒投進。然而福克斯這一場處理球友問題卻是事實，第三節他多次失誤，一次傳球失誤直接扔到對手手上，一次則是運到腳上出界，讓馬刺損失兩次進攻會，如果打進一球，結果都可能不同。福克斯本季身背4年2.29億美元的頂薪續約，但季後賽表現卻陷入低潮，場均命中率僅42.5%，在總決賽面對尼克的4場比賽中，場均得分更跌至14.3分，命中率慘跌至38.2%。美媒《Clutch Scoops》記者席格爾（Brett Siegel）直言，福克斯目前的合約可能是NBA當前「最差合約」。隨著新星卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）在季後賽表現亮眼，福克斯已逐漸失去球隊主控的地位。球評指出，在哈珀本場正負值高達+12（全隊最高）的優異表現下，主帥強森（Mitch Johnson）應下定決心調整陣容，將進攻主導權完全交給表現更穩定的哈珀，使其成為球隊第二進攻核心。面對福克斯合約難以轉手的困境，馬刺高層已開始面臨是否要在休賽季進行「拆彈」的考驗。消息人士透露，已有球隊高層建議馬刺應考慮在今年夏天交易福克斯，為哈珀的崛起騰出空間。其中，布魯克林籃網被視為最合適的下家，因為福克斯若前往布魯克林，將能與曾共事的教練費南德斯（Jordi Fernández）重聚。馬刺目前總決賽1：3落後，歷史上僅有一支球隊能在總決賽完成此劣勢逆轉。儘管福克斯仍有機會在接下來的比賽自我救贖，但隨著年輕新星哈珀的強勢崛起，馬刺的後場變革似乎已勢在必行。