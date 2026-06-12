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▲孫興慜名字被發文網友誤打成「孫興憨」，引起罵聲。（圖／翻攝自Threads）

▲孫興慜（中）今年第4度帶領韓國隊進軍世界盃。（圖／韓國國家隊IG@thekfa）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）今（12）日正式開打，南韓國家隊將在台灣時間10點對戰捷克，勝負如何讓外界相當期待。而韓國國腳孫興慜今年第4度參戰世界盃，Threads出現討論文，認為這是他在世足的「最後一舞」，不過發文的原PO不小心把孫興慜的名字打成「孫興憨」，讓無數網友笑翻，忍不住留言調侃：「再不做功課啊」。孫興慜名字的第3個字比較罕見，發音同「敏」，有聰慧、敏捷的意思，非常適合身為足球員的他。不過這個字也很常被寫錯或唸錯，近日一名網友在Threads發文，討論本屆世界盃值得關注的球員時，就不小心把孫興慜打成孫興「憨」。該篇貼文曝光後在Threads上累積4萬次瀏覽，大家看了紛紛笑翻留言，「留友看亂蹭不做功課」、「你才憨，他叫孫興慜」、「Google不是很難用的東西」、「發文前查個資料不難吧」、「慜？憨？太好笑了吧」、「只會蹭流量，丟臉了吧，再不做功課啊」。對此，原PO也在留言區發聲致歉：「下次打字時會注意，指教了」。而據Threads規定，發文後的15分鐘內，其實都可以對文章進行無限次修改，超過15分鐘才不能更動，原PO至今沒改掉錯字，顯然是錯了很久才被發現，非常尷尬。另外，孫興慜針對「最後一舞」一事也有出面回應：「」孫興慜今年才33歲，等到下一屆世界盃還未滿40歲，其實要再上場也不是不行，畢竟世界盃最年長參賽者的紀錄是45歲才最後一舞的埃及門將埃薩姆（Essam El-Hadary）。