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▲韓國將由世界級球星、球隊精神領袖孫興慜率領，試圖搶下本屆世足首勝。（圖／美聯社／達志影像）

孫興慜（Son Heung-min）小檔案 出生與年齡 1992年7月8日（33歲） 身高與體重 183公分、78公斤 綽號 亞洲一哥、Sonny 效力球隊 洛杉磯FC（LAFC） 年薪 1115萬美元（約新台幣3.5億元）

孫興慜為什麼叫「亞洲一哥」？韓國人都知道他：奪英超金靴獎成亞洲第一人

▲孫興慜在英超聯賽2021-22賽季中，以23粒進球奪下代表進球王的英超金靴獎榮譽，成為首位獲得歐洲五大聯賽金靴獎的亞洲球員，頂尖實力與影響力讓他獲封亞洲一哥。（圖／美聯社／達志影像）

孫興慜踢球因一台遊戲機！爸爸陪伴成就今天的亞洲球王

▲孫興慜的足球人生，背後有著他的父親支持，就連飛往德國受訓，他的爸爸也不辭辛勞一同前往為他煮飯、訓練。（圖／取自Football Tweet X）

孫興慜身價破3.5億！年薪高居全聯盟第2「僅次梅西」

2026年世界盃足球賽於今（12）日正式開踢，A組分組賽將由韓國對上捷克，其中韓國隊將由現年33歲「亞洲一哥」孫興慜率領，希望替隊伍拿下本屆賽事首勝，而孫興慜被公認是韓國人都認識的世界巨星，極高聲譽也傳到台灣來，但不少一日球迷開始好奇，這位擁有極強聲譽的選手到底多厲害？《NOWNEWS今日新聞》整理有關孫興慜的小知識，包含為何被叫亞洲一哥？以及年薪到底有多高等，帶領讀者一起了解這位傳奇球星孫興慜。孫興慜現年33歲，自2015年以3000萬歐元加盟英超球隊托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur），並效力長達10年，成為史上最貴的亞洲足球球員。他在2025年宣布離開，並加盟洛杉磯FC。孫興慜爭戰足球界多年，以閃電般進攻速度、頂級的雙足終結能力以及極高的戰術執行力聞名全球，更被韓國人封為是不可不知的名人。孫興慜在足球迷間擁有「亞洲一哥（足球一哥）」的稱號，因為對於亞洲人來說，很少能在足球賽事中大放異彩，而孫興慜打破偏見，成為公認的最強亞洲足球員。他在英超熱刺時總計為球隊出賽454場、攻入173球，不只曾奪得英超單月最佳球員，更在英超聯賽2021-22賽季中，以23粒進球奪下代表進球王的英超金靴獎榮譽，成為首位獲得歐洲五大聯賽金靴獎的亞洲球員，頂尖實力與影響力讓他獲封亞洲一哥。孫興慜出生於韓國江原道，童年生活並不富裕，一家人都得擠在貨櫃屋生活，就連一台30萬韓元（約新台幣6600元）遊戲機都買不起，但某次聽說一場五人制的足球賽冠軍獎竟是遊戲機，讓他決定向曾是職業足球員的父親學習，並開啟了他的一生足球傳奇。據悉，孫興慜從小學一年級到中學二年級都未參加過一場正式比賽，只靠著父親對他的嚴格訓練，直到中學三年級才正式加入球隊，替弱隊拿下亞軍榮耀，並在16歲通過韓國足協優秀球員留學計畫，加入德國德甲漢堡SV青年隊，這也是他人生中最大轉變之一。他高中還沒畢業就決定休學飛往德國受訓，儘管備受眾人反對仍然毅然決然前往，當時的他踏上歐洲不只有語言隔閡，就連飲食也不太習慣，但因「太想吃韓國菜了」一句話，讓他的父親直接飛來德國找他，不只做飯給他吃，還陪他一起訓練，在滿滿父愛下才成就了今天的孫興慜。孫興慜身價本身堪稱是頂級等級，其在2025年自英超熱刺轉戰洛杉磯FC時，據外媒報導，轉會費高達2600萬美元（約7.6億台幣），刷新美國職業足球大聯盟歷史紀錄。此外，根據美國職足大聯盟選手協會（MLSPA）於5月13日公布的2026賽季球員薪資清單，孫興慜目前的年薪包含基本工資、簽約獎金及各項保證加給，總計高達約1115萬美元（約新台幣3.5億元），在全聯盟高居第二，該項數據僅是合約計算，還不包括球隊獎金或個人代言收入，雖然與「球王」梅西（Lionel Messi）身價還有一段落差，但已確立了孫興慜亞洲球王的地位。