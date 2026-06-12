2026九合一選戰逐漸升溫，嘉義縣長部分，民進黨已確定推派立委蔡易餘參選，國民黨則將採取「在野大聯盟」策略，透過整合無黨籍地方力量，爭取最大勝選機會、決議禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，後續將呈報國民黨中常會核定。對此，國民黨組發會主委李哲華表示，「等吳品叡正式宣布之後，我們才會報中常會禮讓通過」。

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由於嘉義縣長期屬於綠大於藍的艱困選區，國民黨方面認為若由國民黨單獨推出候選人，勝選難度較高，原先曾被視為可能代表國民黨參選嘉義縣長的立委王育敏也表示，吳品叡年輕且具服務熱忱，過去近8年在朴子市長任內施政表現獲地方肯定；國民黨宣布禮讓後，吳品叡已積極拜會地方意見領袖與社團，近期將正式對外宣布參選。

吳品叡2018年當選朴子市長，2022年順利連任。朴子市為嘉義縣唯2縣轄市之一，人口規模在全縣18鄉鎮市中排名第四，具地方政治指標意義。吳品叡父親吳博文曾任國民黨朴子市黨部主委，家族在地方具有一定實力。而對於國民黨禮讓，吳品叡先前表示感謝器重與肯定，但目前仍在整合家族長輩意見，並持續傾聽地方聲音，未來規畫將在適當時間正式向外界說明。

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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...