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輕忽牙周病配威士忌，當心惹來殺身之禍！台中一名52歲李姓男子突發劇烈胸痛，原誤認是搬重物拉傷，未料竟是口腔罕見厭氧菌「微小微單胞菌」侵入肺部，在36小時內風暴式惡化為致命膿胸。烏日林新醫院動員胸腔內外科團隊進行引流及肋膜剝離手術，才將病患從鬼門關前救回。醫師提醒，長期酗酒會嚴重削弱免疫力，口腔衛生不良者更面臨致命感染風險。烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科醫師許人文表示，該名李姓患者從事合適應酬的業務工作，每日飲用半瓶威士忌長達3、4年，且有吸菸、嚼食檳榔習慣。就醫前已有咳嗽兩天、畏寒及深呼吸胸痛加劇等症狀。初步胸部電腦斷層檢查與抽血檢驗顯示，其左下肺葉有2公分實質化不規則陰影，且發炎指數明顯攀升，臨床判定為肺炎並隨即收治住院。然而，患者在接受廣效型抗生素治療後，翌日胸痛症狀並未緩解，反而延伸至左後頸與整個背部。副院長許人文察覺病情有異，再度安排胸部X光檢查，赫然發現左側胸腔已形成中等量肋膜積水，病情從肺炎進展至膿胸僅歷時36小時。醫療團隊隨即施行超音波引流手術，當場引流出約350c.c.的黃色混濁膿液。由於患者的肋膜積水過於黏稠，在連續施打兩天血栓溶解劑後效果仍不理想，院方果斷會診胸腔外科醫師進行「肋膜剝離手術」，徹底清除感染組織與膿液。術後患者一度因嚴重肺部感染導致低血氧及呼吸困難，於加護病房觀察治療兩日後轉回普通病房，並藉由高流量濕化氧氣經鼻導管系統（HFNC）協助，病情才逐步穩定，目前已順利出院。醫師許人文指出，引發此次重症的「微小微單胞菌」（Parvimonas micra）主要存在於人體口腔與牙周組織，屬於臨床培養極為困難的厭氧菌。為了爭取治療時效，醫療團隊在抽取肋膜積水後，除立即注入密封厭氧培養皿，更結合「次世代定序」（NGS）與聚合酶連鎖反應（PCR）技術，才成功揪出這隻罕見的口腔惡菌。許人文強調，世界衛生組織（WHO）已將酒精列為第一類致癌物。長期過量飲酒會嚴重削弱全身免疫功能。患者雖僅處於糖尿病前期，但因長期酗酒導致免疫力低下，加上患有嚴重牙周病，極可能是在睡眠或意識不清時，不慎將口腔內的細菌吸入呼吸道，進而演變成致死率極高的罕見膿胸。