我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA總冠軍賽第四戰，紐約尼克隊在落後29分的情況下，以107：106逆轉聖安東尼奧馬刺隊，取得3：1聽牌優勢。比賽最後時刻，馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）遭尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）火鍋封阻，隨後尼克補進致勝球，此戰果引發馬刺球迷熱烈討論。對於阿努諾比當時是否有犯規嫌疑，NBA官方於今（12）日正式發布最後兩分鐘裁判報告，給出了最終答案，確認這一球是乾淨的一次阻攻。針對馬刺球迷在社群平台質疑阿努諾比在封阻福克斯時存在犯規，NBA官方在裁判報告中明確指出，現場裁判的判決完全正確。報告說明：「阿努諾比對福克斯的投籃進行了合法的封阻嘗試，在製造任何接觸之前，他已經成功將球擊落。隨後發生的手臂接觸屬於比賽中的附帶接觸（Incidental contact）。」這份報告正式平息了關於該球是否應吹判犯規的爭議，確認了阿努諾比的關鍵防守完全合法。這場比賽的轉折點發生在比賽最後時刻。當時馬刺領先1分，福克斯在抄截後獲得單刀快攻機會，若選擇帶球耗盡時間或製造對手犯規走上罰球線，馬刺極有機會守住勝果。然而，福克斯卻選擇直接上籃，結果慘遭阿努諾比從後方追上封阻。賽後，福克斯接受記者採訪時坦言當時的盤算：「我當時只想完成這次上籃，讓分差擴大到3分，強迫尼克必須投進三分球才能追平或反超。我當時以為我能跑贏他，但阿努諾比確實做出了一次漂亮的封阻。」這記火鍋成功守住戰局，隨後阿努諾比在下一波進攻中補進致勝球，幫助尼克完成了總決賽歷史上最大幅度的逆轉。這場勝利讓馬刺陷入1比3的絕對劣勢。目前系列賽將移師聖安東尼奧，馬刺隊必須在週六晚間的第五戰中全力爭勝，才能避免在總決賽遭到淘汰。對於福克斯與馬刺全隊而言，這場爭議不斷的G4已成為歷史，他們必須將眼光放在眼前的比賽，因為在NBA總決賽的歷史中，能在1比3落後下完成翻盤奪冠的球隊寥寥無幾。