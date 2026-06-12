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台新新光金控今（12）日召開股東會，這也是合併後首場股東會，由董事長吳東亮親自主持，他也再次向股東致上最深感謝及敬意，強調台新新光金去（2025）年7月24日正式完成合併，總資產規模躍居台灣第4大金控，各項業務也穩健成長，今年配發1.1元股利（1元現金及0.1元股票），與股東分享經營成果，對於今年展望也審慎樂觀，並承諾會持續努力為股東創造更好的收益。吳東亮指出，過去一年對公司來說是極具意義的一年，去年7月24日台新新光金正式完成合併，總資產規模躍升為台灣第4大金控，各子公司整併也持續進行，各事業體長期深耕的專業與優勢得以互相結合，發揮更大價值，他也再次向股東致上最深感謝及敬意。他也提到，回顧去年台灣受惠AI應用需求強勁，出口總額創下了歷史新高，全年經濟成長率高達8.68%，創下了近15年來新高，也帶動金融市場交易熱絡，台新新光金控在全體股東的支持及全體同仁共同努力之下，各項核心業務穩健成長，去年稅後淨利達到374億元，每股稅後盈餘（EPS）1.91 元，預計每股配發現金股利1元及股票股利0.1元，合計 1.1 元，與股東們共享經營成果。台新新光金控核心子公司也交出了穩健的成績單：主要子公司台新銀行與新光銀行，稅後淨利合計253億元；台新人壽與新光人壽稅後淨利合計77億元；台新證券與元富證券稅後淨利合計48億元，充分展現優異獲利韌性，也為公司未來持續提升綜效與擴大市場規模，奠定更加穩固的基礎。展望今年，吳東亮說，雖然全球仍面臨地緣政治、關稅政策及能源價格等不確定因素，但AI產業動能仍然強勁，今年經濟成長率有機會超過10%，資本市場可望持續活絡，在總體經濟環境與公司整併效益持續發酵之下，今年台新新光金第1季稅後淨利210億元，年增率345%，也創下了歷史新高，台新新光金也將持續保持審慎樂觀的態度，繼續努力，為股東創造更好的收益。