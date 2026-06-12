▲TGI FRIDAYS 攜手百威啤酒推出三款應援分享餐，適合好友揪團分享。（圖／開展餐飲集團提供）

▲LillA 即日起至7月31日推出「限定酒飲買二送一」優惠以應援世足。（圖／開展餐飲集團提供）

把世界盃觀賽氣氛搬進台北。即日起至7月20日，現場設置大型觀賽螢幕，讓球迷能在戶外同步收看賽事， 並結合足球互動裝置與主題場景，營造專屬世界盃的現場感。



活動期間特別規劃兩個週末（7月11、12日、7月18、19 日）推出限定互動體驗與足球挑戰，讓球迷不只看球， 也能跟著現場氣氛一起投入、一起歡呼。



📍SPORTS NATION運動餐廳：

SPORTS NATION運動餐廳於即日起至 7月20日世足賽期間，推出一系列觀賽活動，台北大巨蛋店與台南小北門店更將加碼營業至深夜，除了大螢幕賽事直播與餐酒美食，現場還打造全新「足球預言對戰區」，預測成功可享酒卡半價優惠，失敗則需接受「敗方懲罰」，到酒精交易所再點一杯酒。



▪️店家資訊：

地址：台北市忠孝東路四段515號1樓 (大巨蛋北側近松菸7號店)

電話：02-2760-0299



▲SOGO大巨蛋內的金色三麥SPORTS NATION運動餐廳，用餐搭配轉播球賽最是歡樂。（圖／記者蕭涵云攝） 📍金色三麥：

金色三麥將全台門市打造為充滿足球氛圍的應援酒館。7月20日冠軍戰當天，台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店及高雄夢時代店將加碼深夜營業，並推出冠軍賽限定套餐，包含招牌拼盤、精釀啤酒暢飲及世足紀念杯。



金色三麥更推出多項活動，包括店內「冠軍預測應援牆」，猜中即可獲得精釀啤酒兌換券。此外，會員還可參加線上冠亞季軍預測活動，最高有機會獲得經典大拼盤兌換券，以及長榮航空機票、藍牙音響與耳機等。



尤其賽事直播期間，店內也推出「今日贏球隊伍預測」活動，猜中勝隊可享整桌啤酒加滿優惠。



▪️店家資訊：

微風南山店：台北市信義區松智路17號7樓

京站店：台北市承德路一段1號4樓

南港店：台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓

美麗華店：台北市中山區敬業三路20號5F



▲金色三麥將推出「今日贏球隊伍預測」活動，猜中勝隊可享整桌啤酒加滿優惠（圖／金色三麥提供） ※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



TGI FRIDAYS 星期五餐廳攜手 FIFA 官方贊助品牌百威啤酒，即日起至7月20日推出《GOAL！瘋足球》應援分享餐，精選三款人氣美式拼盤搭配百威啤酒2瓶，組合成888元、1099元及1199元三種優惠組合餐，從香辣墨西哥風味、經典美式肉食組合，到田納西威士忌風味與炸蝦拼盤，多款選擇適合好友揪團分享。同步推出百威啤酒6瓶優惠組合699元。此外，TGI FRIDAYS 信義店、崇德店將於7月19日凌晨5點轉播季軍賽、7月20日凌晨3點轉播冠軍賽。Texas Roadhouse德州鮮切牛排以「GO BIG！雙人啤酒套餐」號召球迷熱血開吃，即日起至7月20日推出「熱血套餐」與「傳奇套餐」兩款大份量雙人套餐，售價分別為1800元與2100元，「熱血套餐」主打經典火烤德州牛排搭配火烤豬肋排；「傳奇套餐」主餐可任選12oz肋眼牛排、菲力牛排搭配香料烤蝦等人氣品項。兩款套餐皆含季節濃湯、開胃菜，以及生力生啤酒或指定飲品2杯。另外，Texas Roadhouse 德州鮮切牛排復興店、台中店將於7月19日凌晨5點轉播季軍賽、7月20日凌晨3點轉播冠軍賽。主打時尚加州料理與輕鬆餐酒氛圍的LillA，鎖定下班聚會與輕鬆觀賽客群，即日起至7月31日推出「限定酒飲買二送一」優惠。百威啤酒今年夏天將於台北花博公園圓山園區 MAJI² 集食行樂市集打造期間限定「百威啤酒世足主題空間」，