世界盃足球賽開踢，飯店業與連鎖餐廳紛紛推活動應援。像是台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge就有「進球狂歡組合餐」，更推出666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。其他餐廳也紛紛推出適合共享的大份量美食，或是主題下午茶與港點等，《NOWNEWS今日新聞》整理全台7個飯店與餐廳品牌推出的應援活動一次看。
📍台北六福萬怡：
台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge宣告，6月11日起至7月19日賽事期間推出限定餐飲優惠，邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，感受賽事張力，搭配精選美食。活動期間於The Lounge消費任一餐點，即可享有多項限定優惠，包括海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或是以優惠價每位666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。
此外，The Lounge特別推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，包含派對炸物拼盤乙份及Lager、Weissbier啤酒各乙瓶，酥脆炸物搭配沁涼啤酒，活動期間凡於現場消費打卡或留下Google五星好評，即可獲贈松露薯條乙份。
📍高雄萬豪酒店：
高雄萬豪酒店規劃足球主題下午茶，以足球元素結合精緻甜點設計，從綠茵場到甜點盤，甚至把金盃搬上餐桌！ 1F皇怡咖啡廳即日起至7月19日推出「金盃世足下午茶」，主廚團隊大展創意，匠心打造冠軍獎盃巧克力與足球杜拜巧克力，搭配多款慕斯蛋糕、甜點及飲品。
下午茶供應時間為每日下午2點半至5點，每套售價780元+10%，可享用九款精緻甜點包括「金冠盃巧克力」，金色獎盃造型包覆濃郁巧克力，演繹榮耀時刻的甜蜜滋味；「開心果巴巴露」以綠茵球場為概念，搭配由杜拜巧克力製成的足球，臨場感立現。
還有焦糖巧克力慕斯、莓果瑪德蓮、南洋鬆糕、玫瑰葡萄塔與覆盆莓軟心、巧克力松露塔、法西斯栗子巧克力蛋糕。下午茶組搭配精選咖啡或茶飲1杯，推薦全新上市的「椪糖雲頂烏龍」，以醇厚烏龍茶香為基底，覆上綿密輕盈的雲頂奶蓋，並點綴香甜椪糖，交織出鹹甜平衡、層次豐富的風味體驗。
📍小鹿文娛旅宿：
小鹿文娛旅宿集團特別推出「FIFA世界盃熱血應援計畫」，串聯臺北、臺南及花蓮多間館別打造足球狂歡據點，除了精彩賽事轉播外，小鹿文娛也貼心準備免費零食與飲品，陪伴旅客熬夜追球、盡情歡呼。
小鹿文娛同步推出線上應援抽獎活動，自6月11日起至6月30日止，只要至小鹿文娛官方臉書指定貼文留言，寫下支持的國家隊並為其加油打氣，就有機會把限量「FAWN LIFE潮流運動毛巾」帶回家，共抽出黑色及黃色款各一名。中獎名單將於7月20日公布。小鹿文娛也強調，將於世界盃賽事期間不定時推出館內互動挑戰及限量好禮等驚喜活動。
📍高雄翰品酒店：
高雄翰品酒店宣布，自6月11日至7月19日推出「瘋世足．翰品陪你熱血開踢」系列活動，結合在地特色美食、主題住房與館內消費回饋。首先是推出世足應援組合包，精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米，原價335元，活動期間優惠價290元即可入手，於一樓TOGO伴手禮店限量販售。
高雄翰品酒店內餐廳「港都茶樓」則推出內用點招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包乙組（4顆），讓用餐更添趣味。此外，每位用餐賓客還可獲得冠軍隊伍預測抽獎券一張，成功預測2026世界盃冠軍隊伍者，即有機會獲禮。另外飯店也推熱血應援房住房專案，凡預訂指定專案，即可獲贈世足應援組合包。
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台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge宣告，6月11日起至7月19日賽事期間推出限定餐飲優惠，邀請球迷齊聚觀賽百吋大螢幕，感受賽事張力，搭配精選美食。活動期間於The Lounge消費任一餐點，即可享有多項限定優惠，包括海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買二送一，或是以優惠價每位666元享海尼根生啤酒暢飲一小時。
此外，The Lounge特別推出「進球狂歡組合餐」，每套999元加一成服務費，包含派對炸物拼盤乙份及Lager、Weissbier啤酒各乙瓶，酥脆炸物搭配沁涼啤酒，活動期間凡於現場消費打卡或留下Google五星好評，即可獲贈松露薯條乙份。
📍高雄萬豪酒店：
高雄萬豪酒店規劃足球主題下午茶，以足球元素結合精緻甜點設計，從綠茵場到甜點盤，甚至把金盃搬上餐桌！ 1F皇怡咖啡廳即日起至7月19日推出「金盃世足下午茶」，主廚團隊大展創意，匠心打造冠軍獎盃巧克力與足球杜拜巧克力，搭配多款慕斯蛋糕、甜點及飲品。
下午茶供應時間為每日下午2點半至5點，每套售價780元+10%，可享用九款精緻甜點包括「金冠盃巧克力」，金色獎盃造型包覆濃郁巧克力，演繹榮耀時刻的甜蜜滋味；「開心果巴巴露」以綠茵球場為概念，搭配由杜拜巧克力製成的足球，臨場感立現。
還有焦糖巧克力慕斯、莓果瑪德蓮、南洋鬆糕、玫瑰葡萄塔與覆盆莓軟心、巧克力松露塔、法西斯栗子巧克力蛋糕。下午茶組搭配精選咖啡或茶飲1杯，推薦全新上市的「椪糖雲頂烏龍」，以醇厚烏龍茶香為基底，覆上綿密輕盈的雲頂奶蓋，並點綴香甜椪糖，交織出鹹甜平衡、層次豐富的風味體驗。
📍小鹿文娛旅宿：
小鹿文娛旅宿集團特別推出「FIFA世界盃熱血應援計畫」，串聯臺北、臺南及花蓮多間館別打造足球狂歡據點，除了精彩賽事轉播外，小鹿文娛也貼心準備免費零食與飲品，陪伴旅客熬夜追球、盡情歡呼。
小鹿文娛同步推出線上應援抽獎活動，自6月11日起至6月30日止，只要至小鹿文娛官方臉書指定貼文留言，寫下支持的國家隊並為其加油打氣，就有機會把限量「FAWN LIFE潮流運動毛巾」帶回家，共抽出黑色及黃色款各一名。中獎名單將於7月20日公布。小鹿文娛也強調，將於世界盃賽事期間不定時推出館內互動挑戰及限量好禮等驚喜活動。
📍高雄翰品酒店：
高雄翰品酒店宣布，自6月11日至7月19日推出「瘋世足．翰品陪你熱血開踢」系列活動，結合在地特色美食、主題住房與館內消費回饋。首先是推出世足應援組合包，精選高雄在地特色零嘴，包括梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條及美濃饗米，原價335元，活動期間優惠價290元即可入手，於一樓TOGO伴手禮店限量販售。
高雄翰品酒店內餐廳「港都茶樓」則推出內用點招牌一鴨三吃（一隻）料理，即贈送造型吸睛的足球造型流沙包乙組（4顆），讓用餐更添趣味。此外，每位用餐賓客還可獲得冠軍隊伍預測抽獎券一張，成功預測2026世界盃冠軍隊伍者，即有機會獲禮。另外飯店也推熱血應援房住房專案，凡預訂指定專案，即可獲贈世足應援組合包。
📍TGI FRIDAYS：
TGI FRIDAYS 星期五餐廳攜手 FIFA 官方贊助品牌百威啤酒，即日起至7月20日推出《GOAL！瘋足球》應援分享餐，精選三款人氣美式拼盤搭配百威啤酒2瓶，組合成888元、1099元及1199元三種優惠組合餐，從香辣墨西哥風味、經典美式肉食組合，到田納西威士忌風味與炸蝦拼盤，多款選擇適合好友揪團分享。同步推出百威啤酒6瓶優惠組合699元。
此外，TGI FRIDAYS 信義店、崇德店將於7月19日凌晨5點轉播季軍賽、7月20日凌晨3點轉播冠軍賽。
📍Texas Roadhouse：
Texas Roadhouse德州鮮切牛排以「GO BIG！雙人啤酒套餐」號召球迷熱血開吃，即日起至7月20日推出「熱血套餐」與「傳奇套餐」兩款大份量雙人套餐，售價分別為1800元與2100元，「熱血套餐」主打經典火烤德州牛排搭配火烤豬肋排；「傳奇套餐」主餐可任選12oz肋眼牛排、菲力牛排搭配香料烤蝦等人氣品項。兩款套餐皆含季節濃湯、開胃菜，以及生力生啤酒或指定飲品2杯。
另外，Texas Roadhouse 德州鮮切牛排復興店、台中店將於7月19日凌晨5點轉播季軍賽、7月20日凌晨3點轉播冠軍賽。
📍LillA：
主打時尚加州料理與輕鬆餐酒氛圍的LillA，鎖定下班聚會與輕鬆觀賽客群，即日起至7月31日推出「限定酒飲買二送一」優惠。
📍百威啤酒：
百威啤酒今年夏天將於台北花博公園圓山園區 MAJI² 集食行樂市集打造期間限定「百威啤酒世足主題空間」，
把世界盃觀賽氣氛搬進台北。即日起至7月20日，現場設置大型觀賽螢幕，讓球迷能在戶外同步收看賽事， 並結合足球互動裝置與主題場景，營造專屬世界盃的現場感。
活動期間特別規劃兩個週末（7月11、12日、7月18、19 日）推出限定互動體驗與足球挑戰，讓球迷不只看球， 也能跟著現場氣氛一起投入、一起歡呼。
📍SPORTS NATION運動餐廳：
SPORTS NATION運動餐廳於即日起至 7月20日世足賽期間，推出一系列觀賽活動，台北大巨蛋店與台南小北門店更將加碼營業至深夜，除了大螢幕賽事直播與餐酒美食，現場還打造全新「足球預言對戰區」，預測成功可享酒卡半價優惠，失敗則需接受「敗方懲罰」，到酒精交易所再點一杯酒。
▪️店家資訊：
地址：台北市忠孝東路四段515號1樓 (大巨蛋北側近松菸7號店)
電話：02-2760-0299
📍金色三麥：
金色三麥將全台門市打造為充滿足球氛圍的應援酒館。7月20日冠軍戰當天，台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店及高雄夢時代店將加碼深夜營業，並推出冠軍賽限定套餐，包含招牌拼盤、精釀啤酒暢飲及世足紀念杯。
金色三麥更推出多項活動，包括店內「冠軍預測應援牆」，猜中即可獲得精釀啤酒兌換券。此外，會員還可參加線上冠亞季軍預測活動，最高有機會獲得經典大拼盤兌換券，以及長榮航空機票、藍牙音響與耳機等。
尤其賽事直播期間，店內也推出「今日贏球隊伍預測」活動，猜中勝隊可享整桌啤酒加滿優惠。
▪️店家資訊：
微風南山店：台北市信義區松智路17號7樓
京站店：台北市承德路一段1號4樓
南港店：台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓
美麗華店：台北市中山區敬業三路20號5F
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
TGI FRIDAYS 星期五餐廳攜手 FIFA 官方贊助品牌百威啤酒，即日起至7月20日推出《GOAL！瘋足球》應援分享餐，精選三款人氣美式拼盤搭配百威啤酒2瓶，組合成888元、1099元及1199元三種優惠組合餐，從香辣墨西哥風味、經典美式肉食組合，到田納西威士忌風味與炸蝦拼盤，多款選擇適合好友揪團分享。同步推出百威啤酒6瓶優惠組合699元。
此外，TGI FRIDAYS 信義店、崇德店將於7月19日凌晨5點轉播季軍賽、7月20日凌晨3點轉播冠軍賽。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排以「GO BIG！雙人啤酒套餐」號召球迷熱血開吃，即日起至7月20日推出「熱血套餐」與「傳奇套餐」兩款大份量雙人套餐，售價分別為1800元與2100元，「熱血套餐」主打經典火烤德州牛排搭配火烤豬肋排；「傳奇套餐」主餐可任選12oz肋眼牛排、菲力牛排搭配香料烤蝦等人氣品項。兩款套餐皆含季節濃湯、開胃菜，以及生力生啤酒或指定飲品2杯。
另外，Texas Roadhouse 德州鮮切牛排復興店、台中店將於7月19日凌晨5點轉播季軍賽、7月20日凌晨3點轉播冠軍賽。
📍LillA：
主打時尚加州料理與輕鬆餐酒氛圍的LillA，鎖定下班聚會與輕鬆觀賽客群，即日起至7月31日推出「限定酒飲買二送一」優惠。
百威啤酒今年夏天將於台北花博公園圓山園區 MAJI² 集食行樂市集打造期間限定「百威啤酒世足主題空間」，
📍SPORTS NATION運動餐廳：
SPORTS NATION運動餐廳於即日起至 7月20日世足賽期間，推出一系列觀賽活動，台北大巨蛋店與台南小北門店更將加碼營業至深夜，除了大螢幕賽事直播與餐酒美食，現場還打造全新「足球預言對戰區」，預測成功可享酒卡半價優惠，失敗則需接受「敗方懲罰」，到酒精交易所再點一杯酒。
▪️店家資訊：
地址：台北市忠孝東路四段515號1樓 (大巨蛋北側近松菸7號店)
電話：02-2760-0299
📍金色三麥：
金色三麥將全台門市打造為充滿足球氛圍的應援酒館。7月20日冠軍戰當天，台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店及高雄夢時代店將加碼深夜營業，並推出冠軍賽限定套餐，包含招牌拼盤、精釀啤酒暢飲及世足紀念杯。
金色三麥更推出多項活動，包括店內「冠軍預測應援牆」，猜中即可獲得精釀啤酒兌換券。此外，會員還可參加線上冠亞季軍預測活動，最高有機會獲得經典大拼盤兌換券，以及長榮航空機票、藍牙音響與耳機等。
尤其賽事直播期間，店內也推出「今日贏球隊伍預測」活動，猜中勝隊可享整桌啤酒加滿優惠。
▪️店家資訊：
微風南山店：台北市信義區松智路17號7樓
京站店：台北市承德路一段1號4樓
南港店：台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓
美麗華店：台北市中山區敬業三路20號5F
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！