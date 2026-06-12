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洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平，於今（12）日作客匹茲堡海盜隊的比賽中，原本繳出單場雙安、包含一發陽春砲在內的表現。不料，第七局在球隊僅有微幅領先、且正值一、二壘有人的進攻關鍵時刻，總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻突然換上代打將大谷換下場，引發客場球迷瘋狂噓聲。就在球迷紛紛質疑調度時，道奇球團隨後投下震撼彈，證實大谷翔平是因為「左膝發炎」緊急退場，傷勢嚴重程度仍有待進一步觀察。大谷翔平此役擔任先發「第1棒、指定打擊」，打擊狀態熱到發燙。他首打席選到保送；第三局第二打席，在身體完全被騙、失去重心的情況下，硬是用「單手」將球撈出牆外，敲出本季第13號全壘打。第四局第三打席，大谷再補上一記強勁的右外野安打，締造他近9場比賽以來的第6次雙安表現；第五局第四打席則再度選到四壞球保送，若加上前一天的最後一打席，大谷已經連續5個打席成功上壘。然而，當七局上半道奇隊靠著野手選擇剛攻下保險分，在1出局、一二壘有人的大好得分機會下，原本該輪到手感最燙的大谷翔平進攻，但教練團卻突然宣布由艾斯皮納（Santiago Espinal）代打。由於當時兩隊分差僅有2分，根本不是可以讓主力提早下場休息的「垃圾時間」，這記令人摸不著頭緒的調度，甚至氣得海盜隊主場球迷集體爆出巨大噓聲，在代打調度出現後不久，道奇球團隨即在當地記者席正式發表傷情公告，表示大谷翔平是因為「左膝發炎」而提前退場。大谷翔平昨日才剛完成二刀流出賽，燃燒手臂主投近7局，今天又在沒有休息的情況下繼續操勞。更讓球迷憂心的是，大谷翔平在洛杉磯天使隊時期的2019年，左膝就曾因「先天性髕骨分裂」而動過手術。如今敏感部位再度出現發炎警訊，日本社群平台X瞬間被「大谷代打」、「膝蓋發炎」、「令人擔心」等關鍵字洗版，無數球迷紛紛焦急祈禱：「拜託只是輕傷！」、「好不容易手感正熱，千萬別進傷兵名單啊。」大谷翔平在今日退場前，單場留下2打數2安打、2次四壞球、2分打點的完美數據，賽後賽季打擊率一舉攀升至.305，整體攻擊指數（OPS）更衝到傲視全聯盟的.964。今年球季大谷翔平不僅在打擊端繳出神獸級數據，在投手丘上更是以防禦率1.06的恐怖宰制力重返二刀流巔峰。如今在瘋狂6月才剛要起飛的時刻驚傳左膝傷勢，是否會影響他後續的二刀流出賽配速、甚至是挑戰生涯第三座年度最有價值球員（MVP）的歷史偉業，這記傷情無疑已成為大谷翔平以及道奇的最大隱憂。