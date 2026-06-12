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台灣東側小低壓+台中附近對流胞！鄭明典示警：午後山區對流機率高

▲鄭明典解釋，目前偏北風尚淺，850百帕可見逆時針旋轉的微弱環流，其中心目前在台灣西北側，但低壓環流提供中南部向著地形吹的偏西風，將有利於山區午後對流發展。（圖／中央氣象署）

低壓渦旋靠近台灣！中南部先防雷雨轟炸

▲台灣颱風論壇表示，近日低壓渦旋接力影響，各地天氣持續不穩定，對於天氣的影響、降雨分布與強度，仍需密切追蹤與觀察。（圖／台灣颱風論壇）

雨還沒下完！今（12）日鋒面將逐漸由南往北經過台灣上空，加上西南氣流影響，各地需注意局部午後雷雨。前氣象局長鄭明典表示，目前台灣上空雖還未有鋒面北抬現象，氣象粉專「台灣颱風論壇」亦示警，稍早台南沿海已有密集的雷電訊號，提醒民眾留意天氣狀況。前中央氣象局長鄭明典今日在個人臉書發文，表示鄭明典解釋，目前大環境已轉為偏東風，一股偏東風繞過台灣地形，並在海峽中轉為偏北風；另股偏東風則在台灣東側往南，環繞小低壓。綜上所述，台灣東西兩側還都是偏北風，目前台灣上空尚未有鋒面北抬的現象。不過鄭明典提醒，氣象粉專「台灣颱風論壇」亦表示，低壓渦旋靠近不僅會增強局部降雨，也會影響梅雨鋒面及雲雨帶的位置，使雨區出現南北擺動、重新組織，近幾天將常見到部分地區突然出現強降雨，但過沒多久又趨緩情況，甚至雨區位置、強度與原先預期略有差異，背後都與低壓渦旋接力發展有關。台灣颱風論壇提醒，今（12）仍不排除有新的低壓渦旋生成並接近，對於天氣的影響、降雨分布與強度，仍需密切追蹤與觀察。稍早台南沿海已有密集的雷電訊號，提醒安南、七股、安平一帶朋友留意天氣狀況。