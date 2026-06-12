雨還沒下完！今（12）日鋒面將逐漸由南往北經過台灣上空，加上西南氣流影響，各地需注意局部午後雷雨。前氣象局長鄭明典表示，目前台灣上空雖還未有鋒面北抬現象，但台灣東側已有小低壓逐漸發展，台中附近亦有明顯孤立對流胞，強調低壓環流提供中南部向著地形吹的偏西風，有利於山區午後對流發展，提醒民眾「山區午後對流機率高」。氣象粉專「台灣颱風論壇」亦示警，稍早台南沿海已有密集的雷電訊號，提醒民眾留意天氣狀況。

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台灣東側小低壓+台中附近對流胞！鄭明典示警：午後山區對流機率高

前中央氣象局長鄭明典今日在個人臉書發文，表示目前台灣東側將有小低壓逐漸發展，進低壓中心有強對流發展。此外，台中附近亦有明顯孤立對流胞，南部還有一些零星小對流雲。

▲鄭明典解釋，目前偏北風尚淺，850百帕可見逆時針旋轉的微弱環流，其中心目前在台灣西北側，但低壓環流提供中南部向著地形吹的偏西風，將有利於山區午後對流發展。（圖／中央氣象署）
▲鄭明典解釋，目前偏北風尚淺，850百帕可見逆時針旋轉的微弱環流，其中心目前在台灣西北側，但低壓環流提供中南部向著地形吹的偏西風，將有利於山區午後對流發展。（圖／中央氣象署）
鄭明典解釋，目前大環境已轉為偏東風，一股偏東風繞過台灣地形，並在海峽中轉為偏北風；另股偏東風則在台灣東側往南，環繞小低壓。綜上所述，台灣東西兩側還都是偏北風，目前台灣上空尚未有鋒面北抬的現象。

不過鄭明典提醒，現在的偏北風尚淺，850百帕可見逆時針旋轉的微弱環流，其中心目前在台灣西北側，但低壓環流提供中南部向著地形吹的偏西風，將有利於山區午後對流發展。

低壓渦旋靠近台灣！中南部先防雷雨轟炸

氣象粉專「台灣颱風論壇」亦表示，低壓渦旋靠近不僅會增強局部降雨，也會影響梅雨鋒面及雲雨帶的位置，使雨區出現南北擺動、重新組織，近幾天將常見到部分地區突然出現強降雨，但過沒多久又趨緩情況，甚至雨區位置、強度與原先預期略有差異，背後都與低壓渦旋接力發展有關。

台灣颱風論壇提醒，今（12）仍不排除有新的低壓渦旋生成並接近，對於天氣的影響、降雨分布與強度，仍需密切追蹤與觀察。稍早台南沿海已有密集的雷電訊號，提醒安南、七股、安平一帶朋友留意天氣狀況。

▲台灣颱風論壇表示，近日低壓渦旋接力影響，各地天氣持續不穩定，對於天氣的影響、降雨分布與強度，仍需密切追蹤與觀察。（圖／台灣颱風論壇）
▲台灣颱風論壇表示，近日低壓渦旋接力影響，各地天氣持續不穩定，對於天氣的影響、降雨分布與強度，仍需密切追蹤與觀察。（圖／台灣颱風論壇）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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