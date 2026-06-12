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▲孫興慜的緋聞對象清一色都是女神。左起：方珉雅、劉小英、Jisoo、金高銀。（圖／翻攝自方珉雅IG@bbang_93、劉小英IG@ssossolovely、Jisoo IG@sooyaaa__、金高銀IG@ggonekim）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）在台灣時間今（12）日凌晨登場，有韓國國腳之稱的33歲孫興慜今年4度參賽，讓外界都非常期待他的表現。但其實除了華麗戰績外，孫興慜的情史也非常豐富，緋聞對象包含Girl's Day成員方珉雅、前After School成員劉小英，BLACKPINK成員Jisoo、演員金高銀等，清一色都是美女。其中，與珉雅爆出熱戀時，女方先單方面認愛後，孫興慜竟在不久後否認表示沒有交往，讓珉雅立場瞬間變得超尷尬，在當時也引發高度討論。孫興慜最為人熟知的緋聞共有4段，第一段就是Girl's Day成員方珉雅，兩人在2014年7月被韓媒拍到於首爾三清洞一帶約會、牽手的照片，隨後珉雅透過經紀公司承認了兩人的戀愛關係。但沒想到不久後，孫興慜方竟出面否認交往，表示僅見過兩次面，不是戀人關係，瞬間讓女方立場變得超尷尬，而這段關係也被爆出在短短3個月就以分手告終。隔年11月，孫興慜與大6歲的前After School成員劉小英傳出緋聞，兩人被拍到深夜駕車前往坡州NFC (韓國足球代表隊訓練中心) 約會，孫興慜甚至被捕捉在某場比賽中，進球後以雙手比出「S」手勢，疑似隔空示愛，引發外界熱議。而在緋聞爆發後，劉小英透過經紀公司認愛，但孫興慜方卻遲遲沒有表態，這段姊弟戀也在之後無疾而終。孫興慜之後在2019年與2021年兩度與BLACKPINK成員Jisoo傳出緋聞，起因是被網友捕捉配戴同款手環、多次在法國看同一場比賽，以及貼文點讚、轉發等。除此之外，還有網友發現在2021年10月，當時效力於英國球隊托登罕熱刺足球俱樂部的孫興慜，竟特地到法國搭飛機，跟Jisoo同一天抵達韓國，被認為是一起在法國會合。不過對此，Jisoo當時所屬經紀公司YG娛樂，也罕見出面否認，以「毫無根據」駁斥戀愛說。而在2022年底，孫興慜又傳出與金高銀戀愛中，起因為網友發現金高銀追蹤了疑似孫興慜的私人IG帳號，且女方在世足賽期間積極發文應援，孫興慜也曾用官方帳號按讚金高銀貼文，因而引發猜測。金高銀經紀公司則對此否認，表示兩人只是關係良好的應援者。