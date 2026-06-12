世界盃今（12）日開踢，上午10點由韓國對戰捷克，當球員站上球場，進行播放國歌環節時，鏡頭近距離掃過兩隊的球員，讓許多看球的觀眾都放錯重點，直呼這兩隊的顏值太高，都快忘記是足球比賽，還以為是模特兒選拔。

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顏值太高！觀眾忘記是足球比賽：還以為模特兒選拔

韓國對上捷克的比賽在墨西哥瓜達拉哈拉球場（Guadalajara Stadium）舉行，韓國對由孫興慜領軍，一字排開球員顏值都超高，捷克更不用說，金髮加上深邃的五官，當唱國歌時，鏡頭掃過兩隊球員的臉，讓看比賽的觀眾頓時忘記這是世界盃比賽，「根本是模特兒選拔吧！」

▲韓國隊男神，左起孫興慜、黃喜燦、李剛仁。（圖／翻攝自IG@hm_son7、@hwangheechan、@kanginleeoficial）
▲韓國隊男神，左起孫興慜、黃喜燦、李剛仁。（圖／翻攝自IG@hm_son7、@hwangheechan、@kanginleeoficial）
而這場比賽兩隊的先發陣容分別是，韓國隊：金承奎、李韓范、金玟哉、李期赫；薛永佑、黃仁範、李在城、李太錫；李剛仁、黃喜燦；孫興慜；捷克隊：科瓦爾；查洛佩克、赫拉納奇、克雷伊奇；曹法爾、索切克、徹夫、尤拉塞克；普羅沃德、舒爾茨；希克。

▲捷克隊球員，左起克雷伊奇、盧卡斯·霍尼切克、科瓦爾。（圖／翻攝自IG@lkrejci_、@l_hornicek91、@mkovar1705）
▲捷克隊球員，左起克雷伊奇、盧卡斯·霍尼切克、科瓦爾。（圖／翻攝自IG@lkrejci_、@l_hornicek91、@mkovar1705）
不僅如此，小紅書還流傳世界盃顏值排行榜，土耳其、西班牙、英格蘭、阿根廷、荷蘭的球星全都上榜，其中荷蘭的弗倫基·德榮（Frenkie de Jong）像極了從電影《哈利波特》裡面跑出來的演員，年僅29的他，已經是一名父親了呢。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...